Filière avicole : Atelier de validation du plan d’actions de la filière Avicole en Mauritanie

La filière aviculture joue un rôle primordial en Mauritanie grâce à sa participation à la création des opportunités de travail et commence à attirer d'importants investissements pour la réalisation de l'autosuffisance en matière de viande blanche à court et à moyen terme. L'amélioration de cette filière au niveau de Nouakchott et des grandes villes requiert une concertation en vue de mettre en place une stratégie efficace qui englobe la règlementation, le renforcement des capacités des exploitants, l’organisation de la filière en inter profession et enfin la facilitation de l’accès aux marchés

Ainsi, PACAO, en collaboration avec le Ministère de l’élevage, a commandité une étude de capitalisation et de proposition de plan d’actions prioritaires de la filière.

Un atelier de validation des plans d’actions issus de cette étude, s’est tenu le mercredi 27 octobre 2021, à Nouakchott. Cet atelier a connu la participation de l’ensemble des maillons de la filière notamment les producteurs d’aliments volaille, les couvoirs, les exploitants avicoles, les vendeurs de volailles, les services vétérinaires, le Ministère de l’élevage. A l’ouverture, Monsieur Souleymane Bassolé,

coordinateur du PACAO-Mauritanie, s’est félicité de la participation des différents acteurs à cet atelier. Les échanges et discussions qui seront noués sur la situation de la filière avicole permettront de capitaliser les expériences acquises ces dernières années et de mener en profondeur une analyse critique devant permettre une opérationnalisation de la filière.

A son tour, le Directeur du Développement Des Filières Animales, Dr El Arbi Ahmed Salem, a souligné qu’une analyse approfondie de cette filière par les acteurs permettra de déboucher sur un plan d’actions que ‘’nous allons débattre et discuter aujourd’hui pour pouvoir le soumettre au gouvernement et aux partenaires techniques pour ensemble bâtir une filière avicole compétitive et durable’’.

Le Représentant de COOPI s’est dit honoré de se retrouver en Mauritanie et encourage cette initiative.

De son côté, le conseiller technique représentant le Ministre de l’élevage, Dr Brahim Taleb Moussa, a indiqué que son département donne une grande importance à la filière avicole. Au regard de cela, le département de l’Elevage a mis en place une commission dans le cadre du partenariat avec les opérateurs privés. Cette commission a pour tâche de suivre et de développer cette filière dans le pays. Le département encourage toute initiative permettant l’évolution et le développement de cette filière dont la contribution est importante dans l’économie nationale’’, a-t-il fait remarquer.

Quant au consultant, Mohamed Ould Ahmed Benane, il a procédé à un diagnostic de la situation de la filière avant d’émettre des propositions concrètes à même d’impulser un essor de la filière. A l’issue de cette présentation, les échanges ont porté sur l’opportunité d’amender le rapport du consultant pour prendre en compte l’ensemble des besoins des acteurs présents.

Depuis Juin 2019, COOPI – Cooperazione Internazionale mène en Mauritanie le « Programme d’Appui à la Compétitivité de l’Afrique de l’Ouest » financé par l’Union Européenne. Les résultats atteints par ce programme dans un contexte difficile, ont été salués. Ainsi, le taux de mortalité des poussins a diminué, passant de 10 % avant le projet à 2 % ; le poids moyen d'un poulet est passé de 600 g à 1,6 kg et le prix de vente moyen est donc passé de 100 MRU à 150 MRU, générant une augmentation globale des revenus des aviculteurs. Par ailleurs, le Groupement National des Aviculteurs de Mauritanie (GNAM), a été accompagné pour une redynamisation et a connu l’adhésion de nouveaux membres.

A l’issue de l’atelier, le consultant soumettra le rapport aux parties prenantes en tenant compte des orientations et des amendements des participants.

THIAM Mamadou