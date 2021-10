CNOSM : Adoption de plusieurs mesures fortes

Au cours de la réunion de son comité directeur, jeudi 21 Octobre à son siège, le CNOSM a décidé d’octroyer une subvention spéciale aux fédérations olympiques et non olympiques. Une mesure destinée à aider les associations nationales sportives à faire face aux effets de la pandémie Covid-19.Au cours de ce conclave tenu sous la houlette de son président monsieur Abderrahmane Ethmane, le comité directeur a procédé à l’approbation des rapports d’activités et financier 2020. On y a par ailleurs examiné les demandes d’affiliation des fédérations de Tok-ball, golf et pêche sportive. Une adhésion d’une année a été accordée aux deux premières, tandis que la troisième se voyait admise temporairement, sous réserve du renouvellement des instances de cette association.

Autre mesure forte du comité directeur, la suspension à titre provisoire des fédérations de billard, rugby et volley-ball, pour non-respect des textes réglementaires, non-réalisations d’activités et refus de répondre aux courriers qui leur ont été adressés. Enfin, le Comité directeur entend soumettre à l’Assemblée Générale du CNOSM programmée le 29 Octobre prochain, la cooptation de trois nouveaux membres, au titre de personnalités nationales ayant servi le sport.