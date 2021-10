AFCNO : Mariem Talla Kane, candidate au poste de vice-présidente

Madame Mariem Talla Kane, vice-présidente du Comité National Olympique et Sportif Mauritanien (CNOSM), est candidate au poste de vice-présidente de l’Association Francophone des Comités Nationaux Olympiques 2021-2025 (AFCNO), à pourvoir lors de l’Assemblée générale élective des membres du Comité exécutif prévue le 18 Novembre 2021,en mode virtuel, à Paris.

Très passionnée de sport, Mariem Talla Kane en intégra très jeune le milieu, en jouant au basket dans un pays « où non seulement le sport était à l’état d’embryon mais où sa pratique par les femmes était très mal perçue, en raison d’une forte pesanteur sociale ». Athlète, elle a donc participé à plusieurs compétitions nationales et internationales qui lui ont permis de se familiariser avec l’organisation d’évènements sportifs puis de militer au sein du mouvement sportif national. Promue en 2008 au poste de vice-présidente du CNOSM, elle est également secrétaire générale de l’Association des Anciennes Basketteuses de Mauritanie (AABM).

« Mon intérêt pour le sport en général, notamment pour sa pratique par le plus grand nombre possible de femmes, en raison des valeurs qu’il véhicule, m’a conduit », souligne-t-elle,« à prendre part, en qualité de dirigeante, à plusieurs évènements sportifs régionaux et internationaux – Jeux de la Francophonie d’Abidjan en 2017, notamment – et à animer ou participer à plusieurs conférences internationales sur le sport féminin. […] Je suis convaincue que l’expérience que j’ai acquise, en matière de plaidoyer pour la pratique du sport parles femmes, administration de groupements sportifs, relations internationales et gestion de programmes sportifs en direction des femmes, sera du plus grand avantage pour le rayonnement de l’AFCNO et de ses actions en faveur du développement du sport dans l’espace francophone ».