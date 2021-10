Coupe de la Confédération : l’ASAC Concorde échoue aux portes des poules

Après avoir renversé l’ASAC Concorde en Mauritanie au match aller sur le score de 2 à 1, avec des réalisations inscrites à la 86’ et 90’, la JSS décroche son billet pour les seizième de finale bis de la Coupe de la CAF, en réalisant un nul au match retour qui s’est joué ce samedi (1-1). Un nul qui suffit aux Saouris pour passer au prochain tour de la compétition. La JSS était la première à ouvrir le score par l’intermédiaire de Saad Lahemri à la 51’ sur penalty, suite à une faute de main du défenseur mauritanien Ibrahima Khalili, deux minutes plus tôt, entraînant l’expulsion du fautif. L’ASAC égalisait dans le temps additionnel mais c’était hélas insuffisant. On retiendra que la partie fut interrompue en raison des fortes pluies qui se sont abattues sur le stade de Bologhine, avant de reprendre plus d’une heure plus tard.