Brakna : M’Botto célèbre la naissance du saint Prophète (PBL)

Le 18 Octobre dernier, les habitants de M’Botto, village situé dans la commune de Niabina/Garlol, département de M’Bagne, ont célébré dans la ferveur, le recueillement et la dévotion, la commémoration nocturne de la naissance du saint prophète de l’Islam, Mohamed (PBL).

Les activités démarraient au matin du 17, à 9 heures, par le rassemblement des gens chez feu l’imam Dia Mamadou Samba Mody pour la ziyara annuelle que lui dédie le village depuis des années. Après la lecture du Saint Coran et les prières pour le repos du saint homme, l’imam de la mosquée centrale a rappelé les étapes de la vie et de l’œuvre de Mohamed (PBL), avant de s’appesantir sur l’importance de l’apprentissage du Saint Coran, le respect de la Sunna et le bon voisinage…Les habitants du village, rejoints par ses ressortissants venus de la Mauritanie, du Sénégal, d’Afrique Centrale et d’Europe, ont écouté religieusement les propos de l’imam et d’autres témoignages sur le prophète de l’islam (PBL).

Au terme de la lecture du Saint Coran et des prières pour la paix et la sécurité au sein de l’Oumma, les différentes commissions constituées pour célébrer la sainte nuit se sont mises à l’œuvre, chacune à son service : soirée religieuse, restauration, etc.

Le clou de la manifestation aura été la veillée. Démarrée vers minuit, elle aura été marquée par les prestations de jeunes chanteurs soutenus par les vétérans dans le domaine. Rassemblés autour de la mosquée et des tentes dressées pour l’occasion, les habitants ont savouré les récitations du Saint Coran et les chants dédiés au Prophète (PBL) par de grands érudits de l’Islam. La soirée s’est achevée avec l’appel du muezzin pour la prière de l’aurore. Clôturant la cérémonie, l’imam a invité les habitants à respecter les préceptes de l’islam, à se pardonner et à se respecter mutuellement, conformément aux règles édictées par le prophète Mohamed (PBL).

Au cours d’un dernier rassemblement chez l’ imam, les diverses c ommissions ont procédé, le 20 Octobre, à l’évaluation de cette édition et lancé les préparatifs de la prochaine rencontre. Une nouvelle commission a été mise sur pied à cet effet. Elle évaluera les besoins et dressera le chronogramme de la prochaine édition.

Ziyara

Dirigée par l’imam Oumar N’Dioubaïrou Ly, rejoint par ceux des quartiers du village, Thierno Mamadou Kébé, Daouda Aly Dia, et des villages de Thilla, Garaol et Lilya, la cérémonie matinale qui avait, le 17,démarré les festivités avait vu différents témoins de la vie et de l’œuvre de feu l’imam Dia Mamadou Samba Mody rappeler les grands moments de la vie de l’illustre marabout. Toute une existence consacrée à l’adoration d’Allah, la dévotion envers Son prophète (PBL) et l’enseignement du Saint Coran aux enfants de son village. Et tous d’évoquer son humilité, sa générosité, ses qualités intellectuelles et morales, sans oublier son attachement à la culture de ses champs et aux soins de ses animaux.

Parlant au nom de la famille, Aliou Mamadou Dia, un des enfants du défunt imam, a remercié les habitants du village pour avoir institué cette ziyara en l’honneur de leurs papa et grand-père. « Vous n’avez ménagé aucun effort pour porter haut cette cérémonie religieuse depuis que vous avez décidé de la lancer. Qu’Allah les récompense et exauce vos prières ! »,a-t-il lancé avant de conclure par des prières pour l’assistance, tout le village et l’Oumma. Puis les fidèles se sont rendus au cimetière afin de prier sur les tombes du saint marabout et de son père qui avait effectué, c’est l’occasion de le rappeler, le pèlerinage à la Mecque à pied. Des prières ont été formulées pour le repos des défunts.

Dans l’après-midi de la fête, les habitants de M’Botto se sont rendus dans le village de Thilla, situé à moins de deux kilomètres de là. L’objectif était de rendre hommage à feu Thierno Moussa Kébé. La délégation de M’Botto a été accueillie par le khalife de la famille, Mohamed El Hafidhou Kébé, l’imam de la mosquée, Mohamed El Habib Kébé et tous les habitants de Thilla. Mohamed El Hafidhou Kébé a remercié les fidèles venus rendre hommage à son défunt papa avant de formuler les prières pour le repos de son âme et pour la paix des cœurs. Le khalife de la famille rappelait combien la fête de Maouloud est propice à se rapprocher d’Allah le Tout-Puissant, via Son prophète Mohamed (PBL). Il a ensuite formulé les prières pour le repos du saint homme et de son papa. « Nous vous remercions pour tous les efforts que vous déployez, les prières que vous formulez pour le repos de nos papa et grand-père ».Auparavant, le porte-parole de la délégation de M’Botto, Abdoulaye Hamath Athié, avait justifié ce déplacement de Thilla par l’attachement et le dévouement de tous à feu Thierno Moussa Kébé, un homme respecté pour son savoir et son humilité, consacrant sa vie à l’enseignement du Saint Coran et à la mosquée.

Enfin, le 20 Octobre, M’Botto a également organisé une ziyara pour feu Thierno Sanoum Kébé, un autre érudit du village, et feu Samba Tacko Mangane, fondateurs de la localité. Lecture du Saint Coran et prières à l’intention des deux hommes ont ponctué la journée. Ce fut l’occasion pour le khalife de la famille, Thierno Mamadou Adama Kébé, de remercier tout le village pour cette marque d’attention et de respect envers ces hautes personnalités. Il ensuite formulé des prières pour le repos des deux notables et pour la population de M’Botto. Sans manquer de rappeler, à l’instar de ses collègues imams que Maouloud est un moyen de glorifier Mohamed, le saint prophète de l’islam (PBL)et donc de se rapprocher d’Allah, le Tout-Puissant. Dalay Lam

Téléphonie mobile : pertes de réseaux incessantes dans la Vallée !

Les difficultés d’accès aux réseaux de téléphonie mobile sont devenues très récurrentes dans la vallée du fleuve Sénégal, particulièrement dans le département de M’Bagne. Ici, il faut se casser la tête, à tout le moins s’arracher les cheveux, pour téléphoner par un des trois réseaux mobiles de Mauritanie : Mauritel, Mattel et Chinguitel, alors que leurs antennes trônent parfois juste au-dessus de la tête des gens. Les abonnés sont obligés de monter sur les toits des maisons ou les montagnes avoisinantes ; il arrive qu’on puisse trouver, enquelque coin d’une maison, quelques barres de réseau pour espérer appeler son correspondant ou se connecter à Internet.

Tenez, samedi dernier, il était difficile de téléphoner entre Nouakchott et Rosso. Le réseau se dégradait de plus en plus entre la capitale du Trarza et M’Bagne. C’est presque partout pareil dans la vallée. Pour régler ce problème récurrent, les populations recourent à certains appareils de téléphones réputés meilleurs capteurs de réseaux : les petits Samsumg. Certains appareils à écran sont ici inutiles. Il faut les ranger dans son sac en attendant de retrouver une zone couverte. Tombés en panne à quelque soixante kilomètres de Rosso en allant vers Boghé, les passagers d’un véhicule nous racontent avoir eu tous les problèmes du monde à joindre des proches qui puissent leur envoyer un mécanicien.

Autre parade, acquérir une puce de l’un des opérateurs téléphoniques au Sénégal, Free, Orange ou Alizé Tigo. Dans le département de M’Bagne, le premier est réputé plus efficace pour se connecter à Internet. Il faut noter ici que le réseau Mattel est souvent couvert par celui d’Orange ou d’Alizé. Et tous d’ici et certainement d’ailleurs de se poser la question : à quoi auront servi les 4G des opérateurs en Mauritanie ? Passer à la 4G devrait booster les performances des communications téléphoniques et renforcer la fluidité d’Internet. Las ! Même au niveau de Nouakchott et des autres grandes villes, les pertes de réseaux sont plus que jamais récurrentes. La couverture du pays reste incomplète, malgré les antennes qui trônent partout. Et les sanctions pécuniaires infligées régulièrement par ARE, le gendarme des télécoms, à Mauritel, Mattel et Chinguitel n’y font apparemment rien.