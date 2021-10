Journée sur les échanges commerciaux Mauritanie/USA

Le Ministère du Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat et du Tourisme, et la représentation diplomatique américaine à Nouakchott, ont conjointement organisé mardi, un forum sur le développement des échanges commerciaux entre la Mauritanie et les Etats –Unis d’Amérique.

Le coup d’envoi de la manifestation a été marqué par le mot de bienvenue du Directeur de la Promotion du Commerce Extérieur et une série d’allocutions.

Celles-ci ont été prononcées par Sid’Ahmed Abeidna, PDG de la SOGECO et président du United States Mauritanian Business Forum, le président de l’Union Nationale du Patronat de Mauritanie, Mohamed Zeine Abidine ould Cheikh Ahmed, de l’ambassadrice des Etats-Unis d’Amérique, Mme Cynthia Kierscht, et du Ministre du Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat et du Tourisme, Mme Naha mint Mouknass.

Plusieurs centaines d’acteurs issus de l’administration publique et opérateurs privés ont participé à cette journée.

Un exercice dont l’enjeu apparait à travers un constat : le commercenentre la Mauritanie et l’Amérique représente actuellement 1% de nos échanges. Un chiffre insignifiant qui montre clairement que Nouakchott ne profite pas des opportunités offertes depuis plus de 20 ans, par la loi sur les Opportunités de Croissance et le Développement en Afrique (African Growth Opportunities Act-AGOA), qui permet aux pays d’Afrique subsaharienne, d’exporter sur le marché américain sans droits de douanes.

Ainsi, ces assises ont pour objectif « de mettre en évidence les facteurs de blocage des échanges et de formuler les recommandations les plus pertinentes en vue de développer les relations commerciales à travers un climat favorable à la promotion des affaires ».