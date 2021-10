La première Conférence africaine sur la lutte antitabac et le développement est lancée

La première Conférence africaine sur la lutte antitabac et le développement sous le slogan ''Une Afrique sans tabac,Un appel urgent à l’action conjointe'' s’est ouverte, ce mercredi 26 octobre, en mode virtuel. Cette rencontre harmonisera et favorisera l'apprentissage croisé et le partage des résultats de la recherche scientifique sur le tabac en Afrique. Ceci offrira une plateforme de partage d’expériences sur la mise en œuvre des politiques et des interventions, et servira à la dissémination des travaux de recherches conduits dans divers pays Africains. La conférence va ainsi promouvoir le partage d’informations et de données factuelles qui aideront à la conception et à la mise en œuvre d’interventions et de politiques adaptées au contexte africain.

La conférence inaugurale – qui prévoit de se réunir tous les quatre ans – intervient à un moment où l'Afrique est aux prises avec une épidémie de tabagisme qui sape la santé publique et retarde le développement socio-économique du continent.

Les chercheurs présenteront trois jours durant des travaux scientifiques et pratiques originaux issus de recherches menées sur le tabac en Afrique pour aider le continent à s'adapter à la politique en évolution rapide et à maximiser les meilleures pratiques et les leçons essentielles aux réponses mondiales, régionales et nationales de lutte antitabac. Ceci ‘’aidera, selon les organisateurs, le continent à s’adapter à l’évolution rapide des politiques et de capitaliser en tirant profit des meilleures pratiques et leçons essentielles à la lutte antitabac au niveau national, régional, et mondial’, a expliqué Candice Bailey, du CTCA, lors de conférence de presse en ligne.

La conférence sera le principal forum pour les acteurs et les défenseurs de la lutte antitabac afin de rehausser le profil de la lutte antitabac en Afrique.

Convaincu que les médias jouent un rôle crucial dans les reportages sur la lutte antitabac, le secrétariat de la conférence a décidé d’impliquer des journalistes travaillant sur la lutte antitabac en Afrique, pour ‘’améliorer les relations entre les médias et la communauté des scientifiques, des experts et des dirigeants de la lutte antitabac’’.

En prélude au lancement de cette rencontre, une conférence de presse virtuelle s’est déroulée, lundi. Il s’agissait d’informer les médias de la conférence et aider les journalistes à naviguer dans le contexte et le contenu des sessions à venir. Mais aussi d’engager les journalistes sur des questions affectant les reportages sur la lutte antitabac, la Convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la lutte antitabac (FCTC) et l'ingérence de l'industrie du tabac. Et enfin, améliorer davantage les relations entre les médias et la communauté de la lutte antitabac.Tour à tour Tsitsi Chakondza de ACBF(Fondation pour le Renforcement des Capacités en Afrique), Candice Bailey de The Centre for Tobacco Control in Africa (CTCA) et Caleb Ayong de ATCA (AFRICAN Tobacco Control Alliance) ont abordé différentes thématiques en rapport avec la conférence avant de briefer les médias et la Convention-cadre de l'OMS.

‘’Les médias sont impliqués dans l’organisation de cette conférence, selon les organisateurs, parce qu’ils jouent un rôle crucial dans les reportages sur la lutte antitabac’’, a affirmé Caleb Ayong, de l’ATCA.