Le premier Centre International des Conférences de Nouakchott (CICN) abrite un atelier d’informations, de sensibilisation et d’initiation aux emplois verts, au profit des femmes et des jeunes, dans une perspective de transition vers la durabilité, les lundi 25, mardi 26 et mercredi 27 octobre 2021.

La cérémonie d’ouverture de cette manifestation s’est déroulée en présence des ministres de l’Environnement et du Développement Durable, Mme Mariam Bekaye, des Affaires Economiques et de la Promotion des Secteurs Productifs, Kane Ousmane, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, porte-parole du gouvernement, Moctar ould Dahi, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Taleb Sid’Ahmed.

En marge de cette rencontre, le CICN abrite également une exposition sur des produits et services réalisés grâce aux métiers verts sur la base de pratiques considérées comme pionnières et des exemples à suivre dans ce domaine.

« L’économie verte est une opportunité pour mobiliser l’ensemble des acteurs publics et privés, vers une transition qui permettra de structurer des stratégies efficaces d’utilisation durable des ressources et de diminuer les impacts environnementaux.

De ce fait, les secteurs porteurs de l’économie verte sont les gros pourvoyeurs d’emplois et les besoins vont croître dans les prochaines

années pour faire face aux défis du changement climatique », explique le document de base de l’atelier.