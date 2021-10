Réouverture des frontières terrestres et aériennes aux touristes

Après une fermeture de 18 mois pour cause de pandémie du coronavirus (COVID-19), les frontières terrestres et aériennes de Mauritanie sont à nouveau ouvertes aux touristes depuis le vendredi 22 octobre dernier.

Cette information est contenue dans une note de compliments du Ministère des Affaires, de la Coopération et des mauritaniens de l’Extérieur, adressée aux missions diplomatiques, consulaires et aux organisations internationales accréditées à Nouakchott.

Les arrivants doivent être munis d’un test PCR datant de moins de 72 heures s’ils n’ont pas été vaccinés contre le Covid 19.