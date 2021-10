Belhassen Trabelsi : Que sont devenues les figures du clan?

Une véritable anguille. Le frère cadet de Leïla Ben Ali, qui avait réussi à quitter son pays in extremis le 14 janvier 2011 à l’aube, a su déjouer toutes les demandes d’extradition des autorités tunisiennes.

Il est l’homme que Leïla Ben Ali aurait voulu être. Immobilier, bâtiment, automobile, tourisme, audiovisuel, télécoms… : l’empire de son frère cadet, au faîte de sa gloire en 2011, ne semblait devoir rencontrer aucune limite. L’homme était devenu si important qu’il était connu par son prénom : « Belhassen ».Doté d’un indéniable flair, il a eu accès, par le biais de sa sœur, à l’argent et au monde fermé du capital. Leur duo fonctionnait bien, surtout qu’avec l’âge et le pouvoir, il avait gagné en assurance, devenant même le conseiller et le confident de sa sœur.

Mais contrairement à elle, il pressent que la journée du 14 janvier va marquer la fin du régime de Ben Ali et s’empresse de quitter le pays, avec sa femme et ses quatre enfants, tôt le matin à bord de son yacht.

Pendant que le reste de la fratrie est arrêté à l’aéroport de Tunis-Carthage, Belhassen rejoint l’Italie pour rallier ensuite Montréal à bord d’un jet privé, propriété d’un ami égyptien. Il escompte débuter une nouvelle vie au Canada, où il a eu le statut de résident en 1999 et détient une entreprise, des comptes bancaires et un réseau de connaissances. Il prend un temps ses quartiers dans le luxueux château Vaudreuil, en banlieue de Montréal

Evaporé

De quoi venir en attendant que soit examinée la demande d’asile qu’il dépose auprès des autorités. Mais, faute d’avoir séjourné assez longtemps au Canada,son statut de résident n’est plus valable.

Quelques mois plus tard, certaines vidéos le montrent amaigri et préoccupé, en train d’attendre devant le tribunal l’autorisation de prolonger son séjour en attendant la décision définitive d’Ottawa.

Sa demande est finalement rejetée et Belhassen est contraint de réduire son train de vie dispendieux, les fonds dont il dispose ayant été gelés. Sous pression de la communauté tunisienne du Canada, le gouvernement fait savoir qu’il ne veut pas d’un d’individu comme lui, par le biais de son ministre des Affaires étrangères,Lawrence Cannon.’’On va obtempérer à la demande (d’extradition, NDLR) de la Tunisie’, ajoute ce dernier.

De refuge potentiel, le Canada se mue petit à petit en piège pour Belhassen Trabelsi.Il tente d’échapper à son renvoi en Tunisie en multipliant les recours juridiques.

Entre-temps, le nom des Trabelsi devient connu au Canada,s’y faisant synonyme de corruption. Il est temps pour Belhassen de partir.Il s’évaporera en mai 2016 sans laisser aucune trace.

Sa famille quittera plus tard Montréal sans dévoiler sa destination finale. Elle ne sera pas inquiétée. A la même époque Belhassen entame en Tunisie des démarches pour intégrer le processus de justice transitionnelle et obtenir une réconciliation den contrepartie de ses aveux et de la restitution de fonds détournés.

Le plus célèbre fugitif tunisien propose un dédommagement de 350 millions d’euros à l’Etat tunisien, mais l’arbitrage reste infructueux. Belhassen suit ces tractations depuis la France après son départ en catimini du Canada. ’’Dans tous les cas, il a bénéficié d’aides’’, commente un avocat proche du dossier.

Eclipse de trois ans

En cavale, Belhassen prend soin de se faire oublier plusieurs années. On le dit de passage en Suisse mais il réapparait sur les radars en mars 2019, lorsqu’il est interpellé dans le Sud de la France et mis en examen pour ‘’blanchissement en bande organisée,recel, usage et complicité de faux documents administratifs ainsi que pour entrée irrégulière sur le territoire national’’.

Pour la Tunisie,c’est l’occasion de demander à nouveau son extradition. Mais les avocats de Trabelsi jouent sur du velours. Condamné par les tribunaux tunisiens à une peine de trente-trois ans pour infractions économiques et financières,Belhassen,58 ans, serait, selon eux, en danger et rien ne lui garantirait d’être bien traité.

Des arguments qui portent : la cour d’appel d’Aix-en –Provence prononce en janvier2021 un avis défavorable à l’extradition vers la Tunisie du beau-frère de Ben Ali,en s’appuyant sur l’argument qu’il court un ‘’risque réel de traitement inhumain et dégradant’’.

Placé sous contrôle judiciaire après avoir été incarcéré aux Baumettes, à Marseille, Belhassen Trabelsi attend son procès pour blanchissement et recel sans qu’aucun détail de l’affaire n’ait été rendu public. Il est aujourd’hui en liberté.

Le mystère Belhassen s’installe ainsi encore un peu plus. Celui qui possédait 220 entreprises en Tunisie et que tous considèrent comme la tête pensante du clan Trabelsi est probablement le seul à savoir où il a passé et à quoi il a employé les trois années qui séparent son départ du Canada de sa réapparition en France.

