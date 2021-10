Les pêcheurs grévistes rejettent les propositions du MPEM

Les pêcheurs artisanaux ont rejeté les propositions formulées par le ministre des Pêches et de l’Économie Maritime. Dy Ould Zein leur a en effet demandé jeudi de respecter les zones de mise à l’eau et celles du débarquement destinées à leurs embarcations. ‘’Cette volonté de déterminer ces zones d’une superficie de 700 mètres est de pouvoir connaître le nombre d’embarcations mises à l’eau et la taille du poisson pêché’’, a justifié Ould Zeïn, lors de la réunion tenue, en marge de sa visite à la plage des pêcheurs, avec les responsables des gardes-côtes, de l’administration du marché aux poissons et des représentants des fédérations de pêche et des mareyeurs.

Campant sur leurs positions initiales de se faire contrôler en mer ou à leur zone de débarquement, les frondeurs ont balayé d'un revers de la main cette mesure et ont appelé à la poursuite de la grève générale. Ils jugent "risquées et démesurées " les décisions prises par le département des pêches. Les risques d'accident d'embarcations en bois, devant effectuer quatre rotations quotidiennes, sont omniprésents. Selon eux, l'élargissement de la zone de contrôle en face du marché de poisson ne résoudra pas le problème. Les discussions ont achoppé. Chaque partie refuse de lâcher du lest.

La grève générale des pêcheurs artisanaux paralyse de plein fouet les marchés nouakchottois, dans l' approvisionnement en poissons.

La visite du MEPEM au marché des poissons était destinée à identifier les zones de débarquement et l’accueil des embarcations de pêche dans le cadre des mesures prises, dit-on, mieux préparer les débarquements et partant mieux cerner le secteur de la pêche artisanale.