Sebkha : un violent incendie ravage le marché du 5ème

Un violent incendie a ravagé, mercredi matin (20 octobre2021) le marché principal de Sebkha appelé communément marché cinquième. Cet incendie a pris une grande ampleur et s’est propagé rapidement. L’incendie n’a pas fait de victimes humaines. Mais les dégâts sont considérables. Ainsi, d’immenses biens matériels et commerciaux ont été emportés par les flammes. Une puissance telle que les sapeurs pompiers, aidés par de jeunes volontaires, ont dû batailler pendant plusieurs heures pour venir à bout de cet incendie d’une rare violence, un incendie difficile à éteindre en raison de la nature de la zone.

Pour le moment, on ignore les causes de cet incendie.

Ce genre d’incidents est trop récurrent dans les principaux marchés de la capitale. Ces derniers sont généralement un assemblage anarchique et vétuste d'étals, de cantines et de câbles électriques. Des mégots de cigarettes lancés avec frivolité, des bonbonnes de gaz et des branchements électriques ne répondant à aucune norme de sécurité sont généralement les causes des nombreux incendies qui dévastent plusieurs commerces.