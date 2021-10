La CCPOD prendra part au Dialogue National Inclusif

La Coordination des Coalitions des Partis Politiques de l’Opposition (CCPOD), prendra part au Dialogue National Inclusif, dont la date reste encore à déterminer, selon une annonce faite lundi, par ses responsables, qui s’exprimaient au cours d’une conférence de presse organisée au siège du Rassemblement National pour la Réforme et le Développement (RNRD/TAWASSOUL/mouvance islamiste).

« Cette décision procède d’une analyse approfondie de la situation de crise multiforme que traverse le pays, ainsi que l’évaluation des contacts avec les pouvoirs publics et toute la classe politique », en vue de trouver « une réponse aux aspirations de l’opinion nationale ».

Par ailleurs, ces partis estiment avoir «reçu l’assurance d’un dialogue qui sera inclusif et ouvert à toutes les forces vives du pays, avec comme souci majeur d’aborder toutes les questions d’intérêt national pour abréger les souffrances des populations et redonner espoir aux victimes des injustices ».

La Coordination des Coalitions des Partis Politiques de l’Opposition (CCPOD) est composée de l’Alliance Populaire Progressiste (APP), Al Moustaghbel, la Coalition Vivre Ensemble (CVE), la Coalition Vivre Ensemble/Réconciliation (CVE/R) et le Rassemblement pour la Réforme et le Développement (RNRD/TAWASSOUL).