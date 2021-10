COMMUNIQUE DE PRESSE

Une réunion s’est tenue, le dimanche 17 octobre 2021 dans les locaux du Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime entre le Ministre des pêches et de l’Economie maritime Mr DY o Zein et les présidents des organisations professionnelles représentant les opérateurs économiques du secteur.

Les participants ont examiné les mesures introduites par le projet de loi de finances rectificatives 2021, en l’occurrence la suppression de l’exonération des hydrocarbures et lubrifiants destinés à la pêche artisanale, en raison des filières de trafic enregistrées à une large échelle et ses incidences sur les pêcheurs

Le Ministre a signifié aux participants la ferme volonté politique du Président de la République Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazoini de préserver les intérêts des artisans pêcheurs et de veiller à ce que les nouvelles mesures ne se traduisent par aucune augmentation de leur charge.

Il a invité les organisations professionnelles à chercher les solutions appropriées à l’effet de réaliser les objectifs de l’Etat, sans ajouter un centime aux charges des pêcheurs.

A l’issue de discussions approfondies et de concertations franches et transparentes, les participants ont fait ressortir les difficultés de définir et de mettre en œuvre des mécanismes efficients de compensation des exonérations dont bénéficie le sous secteur de la pêche artisanale.

Ils ont souligné les efforts persévérants entrepris par la profession, aboutissant à la réduction du trafic illicite de plus de moitié.

Ils ont renouvelé leur disponibilité pour poursuivre l’action de contrôle et de maitrise de la distribution du carburant, dans l’espoir de parvenir à éradiquer le trafic illicite.

Ils ont affirmé leur accord pour toute mesure permettant de réaliser les objectifs de l’Etat et d’éliminer le trafic illicite, sans aggraver les charges des artisans pêcheurs.

Le Ministre a renouvelé la détermination du Président de la République d’éviter toute détérioration de la situation des artisans pêcheurs par suite des nouvelles mesures inscrites dans le projet de Loi des Finances Rectificative.

Les organisations professionnelles ont assuré le Ministre de leur entière confiance dans les engagements du Gouvernement et leur rejet de toute tentative de politisation du dossier.

Elles invitent les acteurs politiques à s’abstenir d’instrumentaliser les aspirations légitimes des pêcheurs et de s’immiscer dans leurs affaires.

Les signaleurs :

Hamade Ely Fédération libres PA ;

Sidahmed Abeid, FNP Nord ;

Abdelkerime guey FNPA ;

Ahmed O ahmed Abeid FMP – Sud;

Abderrahmane Bouhebeini FNPA ;

Mohamed Sabar Association N PA :