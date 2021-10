Le Président de la République reçoit le Président du Groupe Al-Iktissad Wal-Aamal

Dans le cadre de l’organisation du Forum du Secteur privé pour le Sommet économique prévu au début 2023, son Excellence le Président de la République Islamique de Mauritanie, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazwani, a reçu le PDG du Groupe Al-Iktissad Wal-Aamal, Raouf Abu Zaki. La réunion s'est déroulée en présence du Président de l'Union Nationale du Patronat Mauritanien, Mohamed Zein El Abidine Ould Cheikh Ahmed, et de Monsieur Assem Al-Baini de Al-Iktissad Wal-Aamal.

La rencontre a porté sur l'organisation du Forum Arabe du Secteur Privé en marge du Sommet Economique Arabe, qui devrait se tenir début 2023 à Nouakchott. Ce forum est organisé par la Ligue des États Arabes, la Fédération des chambres arabes et le Groupe Al-Iktissad Wal-Aamal

Au cours de l’audience, Monsieur Raouf Abu Zaki a exposé le rôle que le groupe Al-Iktissad Wal-Aamal, riche d’une presse économique et de l’organisation de plus de 400 conférences économiques dans plus de 30 pays, peut jouer dans la promotion économique de la Mauritanie à l’international ainsi que l’attrait des investissements par la valorisation du climat des affaires et des opportunités d'investissement dans les différents secteurs de l’économie mauritanienne.

C’est ainsi qu’il a été convenu que le groupe Al-Iktissad Wal-Aamal procédera à l’organisation du Forum du Secteur Privé en marge du Sommet Économique Arabe prévu en début de 2023 à Nouakchott ainsi que la promotion de l’économie nationale dans sa communication en procédant par une publication spéciale dédiée à la Mauritanie à l’occasion de la commémoration de la fête nationale de l’indépendance le 28 novembre 2021 ainsi que la participation de la Mauritanie à l’Expo Dubai 2020.

Monsieur Abu Zaki a salué le rôle joué par les autorités mauritaniennes pour contenir les répercussions négatives, notamment économiques et sociales, causées par la pandémie Covid19.

Abu Zaki a remis au Président le prix de l'économie et des affaires, qui porte le slogan « Leadership in Achievement ».

Abu Zaki a souligné l'importance du rôle du secteur privé mauritanien et arabe dans le développement et dans l'attraction des investissements nationaux et étrangers dans le pays.

Enfin, le président Al-Ghazwani a remercié le groupe Al-Iktissad Wal-Aamal pour ses efforts visant à introduire des opportunités d'investissement arabes en Mauritanie et son rôle dans la création d'une plateforme de communication entre les dirigeants des institutions d'investissement et d'affaires du monde arabe.

Son Excellence a également affirmé l'intérêt de la Mauritanie à accueillir le prochain Sommet Économique Arabe au début de 2023.