Un atelier de lancement du dialogue social et sectoriel de la pêche artisanale et côtière s’est tenu les 15 et 16 octobre, à Nouakchott. Cette concertation, deuxième du genre, après celle tenue à Nouadhibou, vise à permettre la participation effective des acteurs à la mise en place et l’appropriation du cadre du dialogue social sectoriel de la pêche artisanale et côtière en Mauritanie. Il vise également à renforcer la gouvernance des relations de travail, d'améliorer la productivité et les conditions de travail des différents intervenants.

Cette rencontre est initiée par le Comité de cogestion des pêches de Nouakchott, la Fédération nationale de pêche artisanale et la représentation locale du BIT en Mauritanie, dans le cadre du projet The Bridge project.

Le représentant de la FNPA a souligné l’importance de cette rencontre et dit s’attendre à de fortes recommandations. Le président du Comité de cogestion des pêches de Nouakchott Abdoul Kérim Dièye a salué à juste titre les efforts déployés par les différentes parties prenantes pour l’émergence d’un cadre approprié à la concertation. Quant à Ba Ibrahima Moussa, modérateur, il a évoqué l’importance de cette rencontre qui permettra d’enclencher un processus de renforcement des capacités pour des bonnes pratiques.

Il dit espérer une bonne participation des acteurs à ces concertations. Il a rendu un vibrant hommage à Mohamed Ould Saleck dit Baye Pekh pour ‘les efforts incommensurables’ qu’il a dû déployer pour développer le secteur de la pêche artisanale.

Marc Ninerola, coordinateur du projet Bridge à évoqué le soutien technique de son institution aux organisations socioprofessionnelles avec l'accompagnement du ministère du Travail pour la promotion d'un dialogue social inclusif. "C'est un jalon fondamental du processus’’, dira-t-il. Il à souligné la nécessité de respecter les normes fondamentales à savoir les conditions de travail décent, de protection, respect des horaires de travail, salaires décents... ‘’Les États généraux de la pêche constituent une opportunité pour les organisations socioprofessionnelle’’, selon lui.