Tidjikja : Initiative 100 tables bancs pour le Collège d’Argoub

La secrétaire fédérale UPR du Tagant, Madame M’Neya Mint Abdi vient de lancer une initiative pour confectionner 100 tables bancs au profit des élèves du collège d’Argoub, quartier ouest de la ville de Tidjikja. Cette décision a été prise, selon la fédérale, suite à la publication par un groupe WhatsApp de Tidjikja de photos montrant des élèves de cet établissement assis à même le sol. J’ai été choquée de voir des apprenants de ce niveau assis par terre, au 21 siècle et à l’heure où le gouvernement s’attèle à réformer le système éducatif », déplore Mint Abdi.

En plus des effectifs pléthoriques, les salles délabrées, s’y greffent le déficit criant en tables bancs. Sur les neuf classes que compte le collège d’Argoub, les deux tiers des élèves ne disposent pas de tables bancs .Ainsi, les élèves se retrouvent bien malgré eux dans des conditions inappropriées d’apprentissage. « C’est inacceptable », tonne la fédérale .Elle a lancé un appel aux cadres de la ville pour aider à changer la situation du collège de leur ville, à aider à améliorer les conditions d’apprentissage de leurs frères et sœurs qui doivent constituer l’élite de demain. Pour mobiliser les ressources nécessaires et mener le projet à son terme, une commission de cadres a été créée au niveau local. Elle va confectionner les tables sur place. « C’est une urgence qui ne peut pas attendre l’Etat .C’est pourquoi nous nous sommes mis à la tâche et espérons voir l’ensemble des ressortissants de Tidjikja se joindre à nous afin de contribuer à la réussite de cette initiative qui,estime-t-elle,va profiter aussi bien aux apprenants, aux commerçants qu’aux aux entrepreneurs locaux.

Visiblement, Tidjikja ne connait pas que les problèmes d’eau et d’université.