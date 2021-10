EMERGING Mediterranean : Témoignage de Mama Diagana, 26 ans - Co-fondatrice de Neotic

Ce témoignage est réalisé dans le cadre de la 2e édition d’EMERGING Mediterranean. Ce programme d’accélération, issu des forums préparatoires du Sommet des deux rives, s’adresse aux startups à impact des pays du 5+5, côté rive sud : Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie. Il cible et accompagne dans leur passage à l’échelle les startups de la Tech For Good, engagées sur les thèmes de la E-santé, de l’AgriTech, du Climat et de la Mobilité et/ou de l’Inclusion sociale et financière. Chaque année, 30 startups de la rive sud participent à un bootcamp d’accélération proposant formations de haut niveau et sessions de mentoring personnalisées, les 5 entreprises lauréates du programme intègrent ensuite le Social & Inclusive Business Camp, un programme de coaching hybride qui se clôture sur une rencontre avec des investisseurs internationaux à l’occasion du Sommet des startups Afrique-Europe EMERGING Valley.

Mama Diagana, co-fondatrice de Neotic, est une Mauritanienne de 26 ans passionnée par les nouvelles technologies. Data Scientist de formation et de métier, elle est licenciée de l’université Gaston Berger de Saint-Louis en Génie Informatique et s’est spécialisée en data science à Dakar.

En juillet 2020, elle co-fonde avec Athie Mohamed Lemine, développeur web, et Bechir Bâ, développeur mobile, Neotic, une agence de communication web & mobile spécialisée dans le e-commerce et l’exploitation de la data. L’agence s’adresse aux startups, ONG et PMEs en Mauritanie ; elle a créé une solution web et mobile intégrée qui offre une gamme de services complète en matière d'e-commerce et d’analyse de données, une offre encore peu présente en Mauritanie.

Trois services distincts sont proposés aux entreprises : une marketplace, une boutique en ligne clé en main et un accompagnement en marketing digital et marketing prédictif. Neotic est également spécialisée dans la conception de sites internet et d’applications web/mobile, l’hébergement, la conception de designs graphiques, l’analyse et la visualisation de données ainsi que l’audiovisuel.

Une conviction forte : développer le e-commerce mauritanien

Les plateformes web développées ainsi que les applications web intégrées par Neotic sont principalement destinées aux commerçants qui, pour la majorité, ne sont pas digitalisés. Or, pour être en phase avec le reste du monde, la Mauritanie doit trouver une solution pour que ses commerces ne soient plus limités dans leur développement et transactions, comme ils ont pu l’être lors de la pandémie de Covid-19.

« En tant que data scientist – un métier encore inconnu ici en Mauritanie – j’ai compris que les commerçants avaient des données qu’ils n’exploitaient pas et qui, pourtant, les aideraient à obtenir une meilleure productivité, à mieux exercer leur métier et construire une meilleure stratégie » explique Mama Diagana, Co-fondatrice de Neotic.

« Je ressens ce besoin intrinsèque de montrer aux gens à quel point les données sont utiles si elles sont bien exploitées » poursuit-elle.

Les données, incontournables pour bien développer son business

Neotic permet également aux commerçants disposant d’un site internet d’optimiser la portée de ce dernier en s’aidant de données comportementales que la start-up recueille via le site. Ainsi, elle peut anticiper des solutions, mettre en place des stratégies adaptées et permettre aux commerçants d’ajuster leur approche.

« Nous utilisons un dashboard qui analyse les données comportementales ainsi que les KPIs pour avoir une meilleure visibilité et pouvoir montrer au client comment tout cela fonctionne. Si les données sont probantes, nous pouvons alors mettre en place les algorithmes de Machine et Deep Learning, pour aller plus loin », explique Mama Diagana.

Les entreprises ayant un besoin en e-commerce pour se développer représentent la moitié des commerces de Mauritanie. La solution de digitalisation proposée par la startup profite ainsi à tout le monde, du commerçant au client en passant par Neotic, et bien d’autres intervenants dans la chaîne de développement de l’économie mauritanienne.

Un objectif : soutenir le développement du commerce mauritanien

L’impact de Neotic sur le marché mauritanien est – et ne peut être – que positif. En cette période de pandémie, qui pour la start-up aura agi comme un accélérateur, le secteur du commerce rencontre de très grandes difficultés. Les commerces physiques qui se digitalisent ne subissent pas ces problématiques ou sont moins touchés par la crise. « Virtualiser les commerces physiques aidera à remédier plus rapidement aux problèmes que rencontre ce secteur d’activité » affirme Mama Diagana.

L’objectif de Neotic à moyen terme est de pouvoir proposer une solution adaptée à tous les commerçants de Mauritanie. La start-up souhaite se faire connaître davantage auprès de la majorité d’entre eux, afin de leur donner accès à une plateforme de digitalisation pour leur business qui soit accessible et facile d’usage.

Aujourd’hui lauréate d’EMERGING Mediterranen pour la Mauritanie, Mama Diagana a beaucoup apprécié le bootcamp du programme qui s’est tenu au mois de juillet dernier : « Grâce à EMERGING Mediterranean, nous avons vécu une expérience intensive qui a apporté beaucoup d’évolution et un coup de boost à Neotic. Nous étions aux balbutiements et avons pris conscience de points de blocages que nous n’aurions pas levés sans l’aide et l’expérience des intervenants. Encouragés, cela nous a permis d’envisager un bel avenir pour Neotic ».

La suite du programme leur permettra de structurer encore mieux leur startup et d'acquérir toutes les compétences nécessaires pour leur passage à l’échelle. Après 3 mois de formation hybride, entre modules pédagogiques en distanciel et dispositif de mentorat, puis un bootcamp final à Marseille du 9 au 12 décembre 2021, la startup rencontrera des investisseurs internationaux à l’occasion D’EMERGING Valley les 13 et 14 décembre prochains.