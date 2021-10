Ligue Régionale de Football du Gorgol : Ba Kalidou réélu par acclamations

Candidat à sa propre succession, Ba Kalidou a été réélu par acclamations, le samedi 9 Octobre 2021à Kaédi, lors de l’Assemblée générale élective, pour un mandat de quatre ans à la tête de la Ligue Régionale de Football du Gorgol. Après avoir remercié les délégués pour la confiance qu’ils ont de nouveau placée en lui, le président réélu a évoqué les nouveaux chantiers qui seront balisés au cours de son nouveau mandat. Et de promettre notamment de mettre sur pied un ambitieux programme de développement du football régional en concertation avec toutes les parties prenantes.

Le président du Kaédi Football Club symbolise, aux yeux de nombreux gorgolois, l’incarnation du renouveau du football régional. En un très court laps de temps, il a su hisser, « avec les moyens du bord », le football gorgolois sur le toit national. Deux clubs (Gourel Sanghé, promu cette saison, et Kaédi FC) évoluent en effet en Super D1.

Infrastructures sportives : faute de maintenance, elles se détériorent

« 60 % des infrastructures sportives se sont détériorées par manque de maintenance », a révélé monsieur Moktar ould DahI, ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Se fondant sur une enquête effectuée sur toutes les structures sportives et de jeunesse sur toute l’étendue du territoire, le ministre attribue cette situation à une « série de défaillances ».

Des propos tenus le mardi 5 Octobre 2021,à l’ouverture d’une journée de concertation sur la mouture de deux projets de décret relatifs à la classification des procédures de gestion des installations sportives et les règles de gestion des maisons des jeunes, ainsi que sur un plan modèle de fondation d’espaces de jeunesse. Et d’indiquer que les appels d'offres sont en cours pour la réalisation et la réhabilitation de stades et de maisons des jeunes à Aïoun, Rosso, Sélibaby, Ksar, M’bout, Male, Nouakchott et Ouadane. D’ailleurs, le génie militaire a lancé, le dimanche 3 Octobre, les travaux de démolition du stade du Ksar, prélude à la réhabilitation de l’enceinte sportive. « Le MCJSRP », a précisé son premier responsable, « aspire à fonder un espace culturel et de jeunesse en chacune des moughataas de Nouakchott et chaque chef-lieu des wilayas du pays, suivant un plan triennal couvrant la période 2022-2024 ».

FC Nouadhibou : Ben Mansour débouté par le TAS

Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a rejeté, le lundi 4 Octobre, l’appel déposé le 24 Août 2020 par le footballeur tunisien Mohamed Ben Mansour contre la décision rendue par la Chambre de résolution des litiges de la FIFA le 26 Mars 2020.Cette instance avait réconforté le FC Nouadhibou dans sa décision de résilier le contrat de son ancien défenseur axial pour la saison 2018/2019. Mohamed Ben Mansour s'était engagé en Octobre 2018 pour deux saisons.

Le tribunal arbitral sportif confirme le « bien-fondé du jugement » rendu par la FIFA au profit de FC Nouadhibou et rejette l'appel présenté par l'ancien joueur de Nouadhibou Mohamed Ben Mansour ». Selon la réglementation, les frais d’arbitrage, dont le montant sera communiqué aux parties par le greffe du TAS sous pli fermé, sont intégralement mis à la charge de Ben Mansour.

Le juge Gérard Simon a jugé invalide l'affaire, considérant que « le joueur n'a pas eu de raison suffisante pour résilier son contrat et donc la sanction imposée était justifiée ; le club avait déjà donné des délais, courts, pour régler sa situation mais le joueur a montré sa volonté de quitter le club ».Ben Mansour ne peut notamment pas prétendre à bénéficier de primes résultant du sacre de FC Nouadhibou en 2017. La récompense de la Coupe version 2017 réclamée par Ben Mansour n'est pas son droit car le club s'était engagé dans son contrat avec lui à récompenser la Coupe version 2019 seulement ».

En revanche, le juge a tenu compte de la situation financière des parties, y compris l'allégation du joueur selon laquelle sa situation financière est instable, bien que la réglementation oblige le joueur à payer les frais du tribunal en tant que partie déboutée. L’affaire est donc close.

FBBRIM : Ould Kaba écope de trois ans ferme

Le Comité directeur a infligé une suspension de trois ans ferme de toutes activités officielles organisées par la Fédération mauritanienne de basket-ball et sur toute l’étendue du territoire national à Mohamed Lemine ould Kaba, président de Teyaret Feu Lémir. Cette sanction disciplinaire fait suite aux « violations répétées et inacceptables de la politique et des règlements sportifs de la fédération » par Mohamed Lemine ould Kaba ».En outre, la réponse d’Ould Kaba à la demande d’explications adressée par la FBBRIM a été jugée « inacceptable » par le Comité directeur « pour preuves inexistantes ». Le Comité directeur reproche à Mohamed Lemine Kaba d’être coutumier des faits et d’avoir accusé la fédération, dans le groupe social « Radio-Basket », d’avoir « volontairement empêché la participation de son club au championnat arabe », prétendant que celle-là avait déjà préparé et envoyé à la Confédération arabe, avant même la finale, les dossiers de deux autres clubs dont un était supposé remporter celle-ci. « Ces propos diffamatoires sont dénués de tout fondement », souligne la FBBRIM.

La notification officielle de la sanction a été adressée le 4 Octobre 2021 à Mohamed Lemine ould Kaba par le biais d’une correspondance signée par le secrétaire général Amadou Ousmane Mbodj. Pour rappel, le Comité directeur de la FBBRIM avait déjà infligé à Dia Moussa, vice-président de Teyaret Feu Lémir une suspension de quatre ans de toutes les activités organisées par la Fédération pendant toute cette durée. Il lui était reproché d’avoir tenu des « propos d’une violence rare contre les membres du comité directeur de la fédération ». Après avoir ravalé sa fierté, Dia Moussa avait présenté ses plates excuses à la FBBRIM à travers différents canaux de communication. Mais, tenant à faire de cette affaire un précédent, la fédération n’avait pas retenu de circonstances atténuantes.

Abdel Aziz Bouh au sifflet du 2ème tour préliminaire de Coupe de la Confédération

Abdel Aziz ould Bouh a été désigné par la Commission centrale des arbitres de la Confédération africaine de football pour officier la rencontre de ligue africaine des champions devant opposer le club nigérien de Enyimba aux sénégalais de Diambars. Bouh sera assisté de ses compatriotes Cheikh Pène et Kalidou Ba. Boubacar Sarr est l’arbitre de réserve.

Coupe de la Confédération : un quatuor sierra léonais aux commandes de Concorde-Saoura

La Confédération africaine de football a opté pour un quatuor sierra-léonais emmené par Daudu Willimas pour diriger la rencontre mettant aux prises l’ASAC Concorde à la Jeunesse Sportive de Saouira. Cette manche aller du deuxième tour de la Coupe de la Confédération est programmée le 16 Octobre prochain, à 16 heures, au Stade Olympique de Nouakchott. Daudu sera assisté de ses compatriotes Michael Conteh, Alieu Sandy Musa et Bangura Swahy (arbitre de réserve).Le commissaire du match est le cap-verdien Joël Amarante Ramos Barros ; le superviseur des arbitres, le somalien Omar Abdulkadir Artan. Le mauritanien Brahim Abderrahmane est officier en charge du COVID.

Ligue des Champions : un quatuor mauritanien pour Zamalaeck vs Tusker FC

Dahane Beida a été choisi par la CAF pour officier la rencontre retour devant mettre aux prises Zamalaeck (Égypte) au Tusker FC (Kenya).Ce match du deuxième tour préliminaire de la Ligue africaine des champions aura lieu le 23 Octobre à Alexandrie. Dahane sera assisté de ses compatriotes Diba Hamedine (premier assistant),Youssef Mohamed Mahmoud (deuxième assistant) et Sarr Babacar(arbitre de réserve).