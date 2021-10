Fédération de l’agriculture: Communiqué rejeté

Selon le porte-parole officiel de la fédération de l'agriculture du Trarza, El Hassen Ould Taleb, " le dernier communiqué de la fédération de l’agriculture ne représente ni ses membres ni ses adhérents " puisqu'il soutient le gouvernement au détriment des agriculteurs. Ould Taleb a ajouté que " c'est le conseiller chargé de la communication du ministère de l’agriculture qui a distribué le communiqué sans prendre l'avis de la fédération qui devrait en être l'emanation et le président l'a rédigé sans prendre la peine de se référer au bureau exécutif’’. El Hassen Ould Taleb a confirmé que les agriculteurs souffrent du manque d’engrais et accusé la fédération d'aider le gouvernement dans sa stratégie de communication et dans sa politique qui chercher à entretenir des divergences au lieu de chercher des solutions réalistes aux problèmes qui se posent’’. La fédération du Trarza avait publié un communiqué dans lequel elle fait mention du manque d’engrais et demandé au gouvernement que faire en sorte que cette crise des intrants agricoles ne se reproduise plus. Le communiqué a valorisé les efforts considérables entrepris par les autorités et qui ont permis de sauver la production en riz, ajoutant que, selon l'avis des agriculteurs, des spécialistes et des ingénieurs, les surfaces cultivées ont dépassé sans surenchère la phase de danger.