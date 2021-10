Fédération des Services : Avec la disparition de Ben Chekroun, l’expertise nationale perd une valeur sûre

Abdel Wehad Ben Chekhroun a été rappelé à Dieu, le 4 octobre 21. Avec cette disparition, la Mauritanie perd l’une de ses grandes personnalités. Directeur du bureau d’études SYNERGIE, l’un des pionniers en la matière, l’homme est connu pour son expérience, son humilité, le sens des relations humaines. Spécialisé dans la gestion des projets et programmes, le développement des compétences, le développement institutionnel, les ressources humaines… Synergie est connue pour la compétence et professionnalisme de ses équipes. Aussi, son parton était-il réputé pour exigence du travail bien fait. Du coup, il finit par s’imposer rapidement en forçant le respect et la confiance de ses partenaires nationaux et ceux de la sous-région.

En cette douloureuse circonstance, M.Mohamed Waled, president de la Fédération des Services (FS) dont releve le secteur des bureaux d’études a déploré, dans une courte declaration la perte de ce grand expert, connu pour sa courtoisie et son professionalisme et profite de cette douloureuse occasion pour adresser les condoléances attristées de la FS et à toute sa famille, puisse Allah le Tout puissant l’accueillir en son Saint Paradis. Amine!