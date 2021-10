Éliminatoires CDM: les Mourabitounes stoppent les Aigles de Carthage (0-0)

Les Mourabitoune ultra dominateurs ont freiné, dimanche soir au stade olympique, les Aigles de Carthage(0-0). Après la déroute du jeudi dernier, les Mourabitounes ont contrarié les Tunisiens qui n’enchaînent pas à Nouakchott et ce après trois succès d'affilée.

Avec un Babacar Diop impérial dans les cages, les Mourabitounes engrangent leur premier point à l’occasion de la 4e journée des éliminatoires du Mondial 2022.

Dans une ambiance de feu, le match a démarré sur un rythme haletant. Dès les premières minutes, les Mourabitoune ont essayé de déstabiliser les tunisiens. Pleins de générosité, les partenaires de Oumar Camara pêchaient toutefois dans le dernier geste, à l’image de ce tir raté par Diakité après une belle incursion de Mohamed Soueid ‘’Capi’’ dès la 2eme minute. Après le poteau trouvé par Adama Ba dans un angle fermé, c’est ce même Soueid qui se procurait la plus grosse occasion sur une frappe en pivot dans les six mètres détournée par la main ferme de Ben Mustapha. Quel arrêt ! Une poignée de secondes plus tard, les Tunisiens répliquaient par un tir soudain de Rafia, sur la barre ! .

Au retour des vestiaires, le rythme est reparti sur les mêmes bases, avec un tempo lent et des séquences de possession de part et d'autre.

La seconde période plus rythmée à été ponctuée à l'image de la première assez équilibrée d'occasions franches de part et d'autres.

Après des premières tentatives de Bronn puis Mathlouthi, c’est Jaziri, buteur à l’aller, qui disposait de deux belles opportunités. Mais Babacar Diop, titulaire dans le but mauritanien en l’absence du numéro un habituel Namori Diaw, blessé, sortait le grand jeu en détournant le lob de l’attaquant du Zamalek, puis sa frappe croisée !

Il y eut donc, comme on pouvait s’y attendre, pas mal de déchets de part et d’autres dans un match relativement équilibré avec beaucoup d’occasions .

Après trois sorties infructueuses, les Mourabitounes ont répondu présents face à des Aigles bousculés à Nouakchott. Passés les cinq minutes de temps additionnel, l’arbitre algérien renvoie les deux équipes qui se quittent donc sur un score de parité logique (0-0) au vestiaire.