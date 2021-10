Affaire de l’assassinat de Thomas Sankara devant la justice : plus qu’un procès pénal

Ainsi, du point de vue timing, cette affaire sera évoquée devant une juridiction criminelle 34 ans après le drame au cours duquel le capitaine Thomas Sankara et 14 autres responsables de son administration, ont été froidement massacrés par un commando venu de la base militaire de Pau (Sud du pays), alors sous le commandement d’un certain Blaise Compaoré, porté au pouvoir suprême à la faveur de cette tuerie.

Un temps d’attente proche de l’âge total du capitaine assassiné (qui aura vécu moins de 40 ans) devenu une idole pour plusieurs centaines de millions d’africains, surtout les franges les plus jeunes, en quête de nouveau souffle révolutionnaire et de réhabilitation.