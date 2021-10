Cinquième Recensement Général de la Population et de Habitat (RGPH) en 2023

Le Ministre des Affaires Economiques et de la Promotion des Secteurs Productifs, Kane Ousmane, a présenté une communication relative au cinquième Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH), prévu en 2023, à l’occasion de la réunion hebdomadaire du Conseil des Ministres du mercredi 06 octobre 2021.

Cette communication « expose les différentes étapes du processus de l’opération et propose un plan d’action détaillé pour son exécution, avec l’objectif de fournir les données nécessaires à la conception, la mise en œuvre et au suivi-évaluation des politiques de développement», explique le communiqué publié à l’occasion de la réunion

hebdomadaire du gouvernement.

Ainsi, pour la première fois, la Mauritanie va se conformer à la recommandation de l’Organisation des Nations Unies (ONU), portant sur l’organisation d’un Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) tous les 10 ans.

Les précédentes opérations de ce genre avaient été réalisées en 1977, 1988, 1998, 2000 et 2013.