Faits divers… Faits divers… Faits divers…

La zone de tous les dangers

Lorsque le nouvel aéroport Oum Tounsy fut mis en service en 2015, on ferma l'ancien situé en centre-ville. Son enceinte en dur fut cassée pour permettre le lotissement de ce vaste espace qui devint un passage pour les voitures naviguant entre la capitale et les quartiers périphériques Est, Nord-est et Sud-est, plus généralement l’Est du pays. Des centaines de piétons et sportifs le traversent pendant la journée. Mais le voilà, dès le coucher du soleil, sous la ruée des malfaiteurs, toxicomanes et dépravés en tout genre ! Les dealers de drogue y font leurs distributions, des centaines de personnes y ont été agressées et braquées, ces dernières années, tandis qu’en certains de ses coins sombres, la prostitution battait son plein... Des dizaines de viols perpétrés, des jeunes filles kidnappées ailleurs retrouvées là dans des situations dramatiques. Les accidents y sont nombreux car les conducteurs qui y passent, la nuit, sont souvent saouls ou drogués, roulant systématiquement en formule 1.

Mais avec la campagne sécuritaire menée ces derniers mois en réponse aux vagues de violences à Nouakchott, ces ennuis semblaient s’éloigner. Simple accalmie, peut-être, car la situation antérieure paraît reprendre du poil de la bête ces jours-ci. Une jeune fille accompagnée de son instructeur d’auto-école a failli être kidnappée et violée, un de ces soirs au crépuscule. Heureusement, l'arrivée de deux voitures a fait fuir les bandits qui circulaient en Toyota Avensis. Un agent de la DRS-Sud qui filait un dealer algérien l'a surpris dans cette zone en train de passer du haschich à un jeune toxicomane mauritanien appelé Abdallahi. Le dealer a réussi à s'échapper ; pas son client qui a été épinglé après une longue course-poursuite. Quelques personnes qui passaient à pied par cette zone ont été braquées il y a quelques jours vers onze heures, et délestés de leurs téléphones et argent de poche.

Bob et sa bande sous les verrous

La Cité-plage est un des quartiers les moins sûrs et les plus risqués de Nouakchott. Crimes et délits y sont quasiment quotidiens. Les batailles entre gangs et autres règlements de comptes monnaie courante. Comprenant la Plage des pêcheurs, Terjit-vacances et Sabah, la zone est la ruée des ressortissants subsahariens en quête de boulot. Soum-soum et autre alcools y coulent à flots. Trois meurtres y furent commis en moins de six mois. Le commissariat Tevragh Zeina 3ne manque jamais de pain sur la planche…

Avec, tout dernièrement, une série de vols, braquages et agressions. La police a très tôt pris la piste d'un récidiviste fraîchement sorti de taule, connu sous le sobriquet de Bob. Après une traque de plusieurs jours, le voilà arrêté avec son principal lieutenant et deux autres complices. Au cours de leur audition, ils ont reconnu la majeure partie des crimes et délits susdits, avant d’être déférés et écroués à la prison civile.

Un malfaiteur peut bien reprendre le droit chemin

Réputé« monstre du crime », le fameux « Gouggouh » s’est, depuis trois ans, reconverti en honnête commerçant au marché Tieb-tieb. Aucun crime ni délit ne lui ont été depuis attribués. Et ce n’est pas un cas : plusieurs autres anciens malfaiteurs connus et lourds de séjours en prison tiennent commerce en ce même marché depuis des années, sans soulever aucun problème. Tous collaborent avec la police et les aident à rechercher et arrêter les criminels. Ces gens doivent être encouragés pour que les autres puissent suivre le même chemin.

Mosy