Mattel poursuit son programme d’investissement et signe un accord de partenariat stratégique avec Huawei

Nouakchott le 1er Octobre 2021 Monsieur Elyes Ben Sassi, Directeur Général de Mattel et Monsieur Jerry CUI, Vice-Président Huawei pour la région de l’Afrique du Nord ont procédé à la signature d’un contrat-de partenariat stratégique portant sur le renforcement des infrastructures Haut Débit de Mattel. Cet accord de partenariat s’inscrit dans le cadre de la vision stratégique de Mattel qui met le développement du très haut débit et l’amélioration de l’expérience client au cœur de ses priorités. Ce nouvel investissement permettra à Mattel de renforcer la capacité de son réseau 4G et d’étendre le déploiement de son réseau de Fibre Optique pour répondre aux besoins de ses clients particuliers et entreprises. « L’ambitieux programme d’investissement, que nous avons entamé depuis 2 ans et qui a été couronné par le lancement de la 4G en janvier 2021, a permis de réaliser d’excellentes performances et de confirmer la dynamique de croissance de Mattel. Le contrat conclu aujourd’hui avec Huawei nous permettra de renforcer davantage nos infrastructures par des équipements à la pointe de la technologie et de positionner Mattel en tant que leader sur le marché du Très Haut Débit Mobile et Fixe en Mauritanie » a ainsi déclaré Monsieur Elyes Ben Sassi. Pour sa part, Monsieur Jerry CUI a considéré que le contrat cadre signé aujourd’hui entre Mattel et Huawei représente une nouvelle preuve de confiance qui caractérise les relations entre les deux entreprises et a assuré que son groupe réitère son engagement ferme à accompagner ses partenaires à atteindre leur plein potentiel, en mettant à leur disposition un line-up complet de solutions, produits et services, à la fois compétitifs et sécurisés, grâce auxquels ils peuvent se développer et prospérer. A propos de Mattel : La Mauritano-Tunisienne des Télécommunications, Mattel, filiale du Groupe Tunisie Telecom, est le premier opérateur de téléphonie mobile en Mauritanie. Fruit d'une coopération entre opérateurs économiques mauritaniens et tunisiens, Mattel a toujours misé sur la qualité de son réseau, le professionnalisme de son personnel et la proximité avec sa clientèle. Depuis sa création en 2000, Mattel n’a cessé de moderniser son réseau grâce à des équipements techniques de dernière génération et aux savoir-faire de ses ingénieurs et techniciens formés aux toutes dernières technologies dans les télécoms. Toujours à l'écoute de sa clientèle, Mattel ne cesse d’enrichir son catalogue d'offres de produits et de services pour satisfaire les besoins et attentes des différentes catégories de sa clientèle. A propos de Huawei : Huawei est un fournisseur global de solutions dans le domaine des technologies de l’information et des communications (TIC), travaillant avec 45 des 50 plus importants opérateurs sur le marché mondial. Grâce à son investissement auprès de ses clients en matière d’innovation et à des partenariats forts, Huawei propose des solutions efficaces de bout en bout dans les réseaux télécoms, les terminaux mobiles et le Cloud Computing. En fournissant des solutions et des services compétitifs, les 180 000 collaborateurs de Huawei affirment leur engagement dans la création de valeur pour les opérateurs télécom, les entreprises et les consommateurs. Les produits et solutions Huawei sont déployés dans plus de 170 pays, au service de plus d’un tiers de la population mondiale. Créée en 1987, Huawei est une entreprise privée, détenue à 100% par ses employés.