LA SNDE : « DELIVERY UNIT SNDE », UNE PREMIÈRE EN MAURITANIE

Un nouveau dispositif pour débloquer très rapidement une situation et accélérer la prise de décision.

Monsieur Abdellahi Dedi, Conseiller du Directeur Général de la SNDE, Chargé de l’unité de Suivi des Actions prioritaires « Delivery unit SNDE » éclaircit ici par ces grandes lignes ce projet d’unité chargée du suivi-évaluation de la mise en œuvre des actions prioritaires.

Opportunité :

Le management de l’entreprise s’appuyait sur une dizaine de commissions thématiques qui appuient la prise de décision sur les chantiers stratégiques et assurent le suivi stratégique et la mise en œuvre des mesures prévues par le plan d’action global de l’entreprise.

Malheureusement les réunions de ces commissions sont fréquemment interrompues et restent très longtemps suspendues à cause des urgences d’exploitations qui surgissent quotidiennement. L’attention du management est constamment détournée et le temps manque pour permettre au Directeur Général d’avoir en temps réel une vue précise, notamment en termes d’état d’avancement de la mise en œuvre des actions programmées.

Un dispositif allégé :

En janvier 2020, le Directeur Général de la SNDE a engagé une réflexion qui cherche mettre en place un nouveau processus capable de fournir au DG un espace et une réserve de temps pour l’adoption d’informations sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des actions prioritaires en s’inspirant des expériences bénéfiques de l’instauration des modèles Sénégalais et Marocain. Ce nouveau processus doit également centrer son suivi sur les objectifs prioritaires les plus importants par ordre de priorité du DG et établir en conséquence des rapports d’étape sur ses activités.

Ce nouveau dispositif s’est traduit en février 2020 par la création d’une unité dont l’ancrage institutionnel directement au niveau de la direction générale et piloté par un conseiller du DG. Cela permet une prise de décision rapide et des arbitrages stratégiques efficaces.

Cette « Delivery Unit » SNDE a pour objectif principal de faciliter et d’accélérer l’obtention de résultats en se donnant les moyens de pouvoir :

Anticiper les problèmes, identifier les alertes, débloquer très rapidement une situation, favoriser les coordinations, accélérer la prise de décision et promouvoir la transparence.

Les réalisations :

Suivi évaluation de la mission de l’Unité spéciale chargée pendant 90 jours de recherche et réparer toutes les fuites sur le réseau de distribution de la ville de Nouakchott.

Le raccordement au réseau d’eau des fontaines et jets d’eaux des principaux carrefours de Nouakchott.

Suivi évaluation de la mise en œuvre du plan d’action antifraude au niveau des zones de maraichage de Toujounine.

Contrôle et suivi-évaluation de la mise en œuvre du plan d’action réhabilitation et renforcement réseau de distribution de Tidjikdja.

Contrôle et suivi-évaluation de la mise en œuvre du plan d’action réhabilitation et renforcement réseau de distribution de Akjoujt.

Etude et analyse des principales étapes du processus des marchés suivis par les projets de Dhar et Réseau de distribution de Nouakchott (UGPRD).

Contrôle et suivi-évaluation de la mise en œuvre du plan d’action suite à la mission du DG à Rosso effectuée le 21 et le 22 octobre 2020.

Elaboration de la feuille de route pour la finalisation du nouveau système d’information acquis en 2016 (décembre 2020).

Mise en œuvre du plan d’action issu de la feuille de route en janvier 2021 et achèvement de la migration des données et abandon de l’ancien système (19 juin 2021).

Tout récemment en matière de maintenance 4 fronts d’intervention ont été suivis par l’unité « Delivery Unit » à savoir :

La station de pompage de Gouray qui était en maintenance, celle d’Atar, de Nema et de Nouadhibou.

Notre mission principale est la continuité du service. La SNDE mobilise les moyens et équipes qui interviennent rapidement pour réparer et revenir à la situation normale. Elle connait son réseau, ses machines et elle a les compétences qu’il faut, c’est le temps qu’elle prendra justement pour réparer ces pannes. Elle veille à ce que ces genres de perturbations durent le minimum de temps possible.

La SNDE a créé une nouvelle direction qui est la maintenance des réseaux.

Source : SNDE