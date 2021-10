Mauritanie : l’irrésistible recours à la torture

1. Le 22 septembre 2021, un mouvement de foule spontané, réclamant de meilleures conditions de vie, se déroulait à R’Kiz, chef-lieu d’un département de la région du Trarza, au sud-ouest de la Mauritanie. Certains des manifestants qui réclamaient l’accès à l’eau potable et dénonçaient les délestages et pénuries d’électricité, se livraient, alors, à des actes de vandalisme, sur des équipements d’intérêt public et des bâtiments de l’Etat. Au cours de l’opération de de rétablissement de l’ordre, le chiffre des interpellations dépassait 140 personnes, dont 6 blogueurs, résidents à Nouakchott la capitale mais originaires de R’Kiz. Nombre d’entre elles racontent l’humiliation, l’intimidation voire l’atteinte à leur intégrité physique, par les forces de l’ordre. Après la libération, dès la fin de l’enquête de gendarmerie, quelques-uns révèlent les atrocités dont ils furent la cible. Les arrestations commençaient le lendemain des incidents et s’achevaient par le déferrement des contrevenants, le 27 septembre, soit un total de 5 jours de garde-à-vue. Entre autres témoins, Ahmed Cheikh Elfullani, alias Cheybah dévoile, l’expérience, ses camarades d’infortune et lui, prisonniers battus et piétinés, y compris sur les parties génitales. Ce faisant, il exhibe les caillots de sang consécutifs à la maltraitance. La saignée provient de ses urines.

Or, le 2 octobre, alors qu’ils se rendait à Nouakchott en vue d’effectuer les analyses médicales qui font défaut à Rosso, préfecture du Trarza, il est enlevé par la gendarmerie de Mederdra et dirigé vers une destination inconnue. Les autorités prétendent le retenir pour enquêter sur le grief de supplices.

https://youtube.com/watch?v=XpEU256ZHTU&feature=share

https://alakhbar.info/?q=node/35581



2. Indignées par des pratiques de coercition qu’elle croyait révolues, IRA – Mauritanie, lance, ici, aux organismes et organisations de promotion et de défense des droits humains, l’appel de la mobilisation pour obtenir la libération des détenus injustement incarcérés, la réparation au bénéfice des victimes de sévices corporels et la sanction des agents de l’Etat, auteurs du crime allégué.



3. Ira-Mauritanie exhorte à la multiplication des témoignages contre l’impunité et l’oubli et rappelle, au gouvernement, la vacuité ainsi démontrée du Mécanisme national de prévention de la torture (Mnp), 5 années après la prestation de serment de ses membres. Jusqu’à ce jour et malgré la sédimentation des cas du genre depuis l’avènement du régime militaire en 1978, la justice du pays n’a jamais diligenté des poursuites, encore moins tenu un procès visant les fauteurs de l’attentat à la dignité de l’individu. Il est temps de faire cesser de tels anachronismes en mettant un terme radical aux réflexes de la dissimulation et du déni.

Liens connexes

https://aidara.mondoblog.org/2021/09/28/detenus-de-rkiz-des-accusations-...

Affaires de R’Kiz : Biram Dah Abeid met en garde contre les dérives possibles de la garde à vue, de l’enquête préliminaire et soupçonne l’existence d’agendas cachés fomentés par des segments du pouvoir | Courrier du Nord

Initiative de résurgence abolitionniste en Mauritanie (Ira-M), Nouakchott, le 2 octobre 2021

Notice d’alerte sur les détentions, à R’Kiz

2 octobre 2021