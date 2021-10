Nouakchott s’enrichit d’un nouveau centre de Kinésithérapie

Un nouveau centre de kinésithérapie vient de s’ouvrir à Nouakchott. Situé en face de la nouvelle ambassade de Chine, Cabinet Chiva de kinésithérapie dispose d’un matériel performant de dernier cri pouvant traiter toutes les douleurs, fait de rééducation et de la musculation.

Plusieurs salles équipées en appareil de stabilisation, de musculation et de massage thérapeutique avec des ondes de choc, du laser, de relaxation, d’épreuve physique ont fini d’être installées. D’autres attendent leur déballement. Les premiers clients ont commencé à tester le matériel importé tout droit des États Unis. Deux salles sont aménagées et pour les femmes et pour les enfants.

Créé par des techniciens en kinésithérapie, ce nouveau cabinet traite et soulage les patients souffrant de plusieurs traumatismes. Ils mettent en avant le respect des rendez-vous avec les patients aussi bien au niveau de l’établissement qu’à domicile. Pour justement des traitements à domicile, les techniciens disposent d’appareils portables adaptés aux différentes pathologies. ‘’Mettre nos clients à l’aise est notre crédo’’, avoue l’un des techniciens. Le Cabinet Chiva de Kinésithérapie dispose d’une gamme de matériel adapté à toutes les formes de réadaptation fonctionnelle et propose des prix abordables comparés à la qualité du plateau technique.