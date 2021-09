Visite en Mauritanie du Dg de l’agence Belge ANABEL

Jean Van Wetter, Directeur Général de l’agence belge « ANABEL » dédiée au développement, séjourne actuellement à Nouakchott.

C’est en compagnie d’une forte délégation comprenant Jean-Marc Dewerpé Alvaro, premier conseiller, chef de coopération à la délégation de l’Union Européenne (UE) en République Islamique de Mauritanie, du Directeur pays « d’ANABEL » et de nombreux autres responsables qu’il s’est rendu dans la périphérie de Nouakchott.

La délégation a visité les 2 centres de santé de la commune de Dar Naim.

Sur le terrain, le DG de l’agence a écouté les explications sur le plateau médical disponible (différents services), les différentes pathologies à l’origine des consultations et les causes d’hospitalisation, les résultats des actions soutenues par l’agence belge sur financement de l’UE.

Depuis 2017, la Mauritanie est un pays d’activités important pour «ANABEL » qui met en œuvre les actions financées par l’Union Européenne (UE) dans les secteurs du développement rural et de la santé.