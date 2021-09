SOS visas ! par Abdel Kader Ould Mohamed

Pourquoi ne pas songer à la création au sein du ministère des Affaires étrangères, d'une Direction des visas?

Agacé par la pression de ceux et celles qui sollicitent son intervention auprès des chancelleries étrangères pour des questions liées aux visas, un ancien ministre m'avait, une fois, posé cette question incongrue.

Bien entendu, je n'avais pas de réponse à lui donner car j'étais sûr qu'il savait, en connaissance de cause et grâce à son expérience dans le département, que le visa d'entrée délivré par les pays frères et amis à nos chers compatriotes est un acte de souveraineté dont la gestion par le Ministère serait, pour le moins, une inadmissible maladresse.

Il savait aussi, pertinemment, que les conditions dans lesquelles, le Ministère pourrait solliciter par une note verbale un visa, pour un citoyen mauritanien auprès d'une mission diplomatique ou consulaire sont bien connues et qu'en dehors de ces conditions, les responsables du département risquent de glisser dans l'interventionnisme vulgaire.

En la matière, il conviendrait de rappeler que vous pouvez demander à un diplomate frère ou ami, un service une fois, deux fois, disons trois fois mais au-delà vous devenez agaçant ou pour parler, peu diplomatiquement, vous devenez un casse-pieds ..

D'ailleurs, en exagérant l'interventionnisme, vous risquez de souiller votre réputation et votre nom sera, inévitablement, colporté dans le marché sombre des trafiquants.

A vrai dire, je peux témoigner, sur la base de mon expérience, dans ce domaine que nos frères et amis diplomates accrédités en Mauritanie ont été, aimablement, compréhensifs à notre égard et que leur précieuse collaboration nous a été utile, dans des situations bien difficiles.

Mais en réalité, nul n'ignore que la pression dépasse les limites et que l'écrasante majorité des demandeurs de visas pense, à tort, que le ministère des Affaires étrangères est un service de visas à ciel ouvert.

En tout cas, la question de visas occupe une grande partie de la durée du travail et du temps libre de tous ceux qui ont un lien, minime soit-il, avec le département des Affaires étrangères.

Il est impossible et fastidieux de restituer, dans ces lignes, le contenu des longues conversations et des interminables interventions relatives à cette question nationale laquelle pourrait, à elle seule faire, l'objet des chroniques du temps perdu. ..