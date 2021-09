Sports… Sports… Sports… Sports… Sports…

Championnat d’Afrique cadets de jeu d’échecs : Abderrahim Taleb Mohamed décroche l’or

Notre jeune compatriote Abderrahim Taleb Mohamed s’est adjugé, le samedi 25 Septembre à Accra(Ghana), la médaille d'or au championnat d'Afrique d'échecs (catégorie des moins de 14 ans).

Le jeune mauritanien a établi son avantage dès le début de l’épreuve et n'a perdu aucun match. Il remporte la médaille d'or après une victoire éclatante contre son dernier adversaire, un sud-africain. Cent cinquante candidats issus de quinze pays africains prenaient part à la compétition. Abderrahim Taleb Mohamed enrichit ainsi son joli palmarès : vainqueur de plusieurs compétitions locales et régionales, il s’est hissé en quarts de finale du championnat du monde de sa catégorie.

Comité Local Nouakchott : Alassane Ba prend les commandes

Le président de la FBBRIM Youssouf Fall a nommé monsieur Alassane Ba au poste de président du comité local de basket-ball de Nouakchott. Ba sera chargé, jusqu’à nouvel ordre, de « gérer provisoirement la ligue de basket-ball de Nouakchott », informe ainsi une décision signée par le patron du basket mauritanien et rendue publique le mercredi 22 Septembre. Monsieur Ba « proposera au président de la Fédération la nomination de trois autres membres du Comité local qui l’assisteront dans sa mission », précise le document.

« Assane », pour les proches, est un homme du sérail. Ancien joueur, il fut membre de la Ligue régionale de basket-ball de Nouakchott (2015-2020). Jusqu’à sa cooptation, Alassane Ba était membre du comité directeur de la FBBRIM. Il occupait le poste de président de la Commission d’organisation, s’acquittant avec brio de sa tâche, suscitant admiration et satisfécits des observateurs. Il est connu dans le milieu de la balle au panier pour sa rigueur, son fort caractère et sa disponibilité. Des comités locaux ont été par ailleurs mis en place au Trarza, Dakhlet Nouadhibou et au Tiris Zemmour, après la dissolution des ligues régionales devenues obsolètes.

FBBRIM : Nomination des présidents des commissions fédérales

Le comité directeur de la Fédération mauritanienne de basket-ball a procédé, vendredi 25 Septembre à l’ISJS, à la nomination des présidents des commissions fédérales spécialisées. Installées à la suite de la mise en place en 2015 d’un nouveau comité directeur de la Fédération, les mandats de ces commissions étaient arrivés à expiration. Conformément à l’article 38 des statuts, lesdits présidents sont nommés par le comité directeur sur proposition du président de la Fédération, en concertation avec le secrétaire général. Voici la liste des personnes nominées :

Direction technique national : monsieur Amadou Moustapha Keïta ; commission fédérale technique : monsieur Amadou Moustapha Keïta ; commission fédérale des arbitres et officiels techniques de marque : monsieur Alpha Koné ; commission fédérale de basket-ball féminin : madame Médina Watt ; commission fédérale de basket-ball 3 contre3 : monsieur Ibrahima Diallo ; commission fédérale communication et marketing : monsieur Mamadou Thiam ; commission fédérale médicale : docteur Hadiya Tandia ; commission fédérale d’organisation et des compétitions : monsieur Idrissa AlyTandia ; commission fédérale juridique et disciplinaire : monsieur Abderrahmane Dia ; commission fédérale de mini-basket : monsieur Souleymane Lo.

Voici la liste proposée en ce qui concerne les amicales. Président de l’amicale des anciens basketteurs : monsieur Sid’Ahmed Hammody (poste électif, nommé par les membres de l’amicale pour une durée arrêtée par celle-ci) ; présidente de l’amicale des anciennes basketteuses : madame Tabara Gaye (poste électif nommés par les membres de l’amicale pour une durée arrêtée par celle-ci).

Championnat arabe des clubs champions de basket-ball : « les engagements pour la participation ont été clôturés avant la finale du 14 Août », affirme la FBBRIM

La Fédération mauritanienne de basket-ball rappelle, dans un communiqué diffusé mercredi, que « les engagements pour la participation des équipes au championnat panarabe des clubs champions ont été officiellement clôturés avant même que ne soit organisée la finale du championnat national de basket-ball 2021 qui ne s’est déroulée, elle, que le 14 Août 2021. […] Toute autre version », précise la FBBRIM,« relève de la délation et de la volonté de certains de nuire, encore une fois sans succès, au comité directeur de la Fédération ».

Le tirage au sort de la 33èmeédition du championnat arabe des clubs champions de basket-ball qui se déroulera à Alexandrie (Égypte) du 29 Septembre au 9 Octobre 2021 a été effectué lundi. Dans le groupe A, on retrouve le club-hôte, Al Ittihad Alexandrie (Égypte) en compagnie de Blida(Algérie), Al Mina (Yémen) et FUS Rabat (Maroc).Le groupe B est composé d’Al Younani (Soudan), Charjah (Émirats Arabes Unis), Yarmouk (Koweït), Al Wakra(Qatar) et Ezzahra Sports (Tunisie).Le groupe C regroupe Shaab Hadramout (Yémen), Al Fath (Arabie Saoudite), Al Ahly (Égypte) et Widad Boufarik (Algérie).Le groupe D comprend le Club Beyrouth (Liban), Al Manama (Bahreïn), Al Gharafa (Qatar), AlBataïh (Émirats Arabes Unis). Rappelons enfin qu’Al Ittihad d’Alexandrie a remporté la dernière édition, qui se tint au Maroc en2019, en s’imposant face à Beïrut (Liban) sur le score de 90 à 86.

Super D1 : Entrée en matière réussi pour le FC Nouadhibou, Tidjikja et SNIM

Le FC Nouadhibou a remis son titre en jeu, vendredi dernier, à l’occasion du coup d’envoi de la saison 2021-2022 de la Super D1.Le club orange a réussi son entrée en matière en s’imposant (1-0) face au Trarza AC. Hassen Boïlil a inscrit l’unique but de la partie sur une frappe lumineuse. À Kaédi, le promu Gourel Sangue s’est incliné (1-2) face à l’ASC Tidjikja, lors de son baptême de feu. De son côté, l'ASC SNIM s'est imposée (3-2) devant l'AS Armée Nationale samedi après-midi au Stade Olympique de Nouakchott, au terme d'un match riche en rebondissements. Les miniers ouvraient la marque par l'intermédiaire d'Abdel Aziz Wélé (8’). Il était imité dix minutes plus tard par le milieu défensif sénégalais Maurice Ngom, d'une tête rageuse. Abdoulaye Bâ réduit le score pour les militaires vers la fin du premier acte (40’).

Époustouflant au front de l'attaque, Abdel Aziz Wéléaggr avait le score dès le retour des vestiaires en signant un doublé. Les militaires réduiront à nouveau le score grâce à Hacen Mahmoud (63’). Au finish, c'est donc sur le score de 3 buts à 2 que l'arbitre de la partie, l'international Babacar Sarr, mettait fin à cette rencontre très plaisante. Pas de vainqueur, par contre, dans le choc de titans qui opposait l'ASAC Concorde au FC Tevragh-Zeïna. Au terme d'un match âprement disputé, les deux cadors se sont neutralisés (1-1).Après l’ouverture du score par les Galactiques (7’) via le virevoltant Cheikh Hattab, les Concordiens rétablissaient la parité grâce à leur nouvelle recrue Yacoub Henoune(32’).

Elim CDM 2022 : Tessema arbitrera Tunisie-Mauritanie

La FIFA a désigné un trio arbitral éthiopien dirigé par Bamlak Tessema, pour officier le match qui opposera la Tunisie à la Mauritanie, pour le compte de la troisième journée des qualifications au Mondial 2022.Rappelons que la rencontre se déroulera le jeudi 7 Octobre 2021, à partir de 19 heures (TU), au stade Hamadi Agrebi de Radès. La manche retour est programmée le dimanche 10 Octobre (19h TU) au Stade olympique de Nouakchott. Après deux sorties ratées face à la Zambie et la Guinée équatoriale, les Mourabitounes devront avoir cœur à renouer avec la victoire.