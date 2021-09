Le FLEJ pour une Mauritanie UNIE et PROSPÈRE

Le 4 août dernier, la capitale mauritanienne a connu un grand sursaut de la part du Mouvement M4 qui réunissait un bon nombre de mouvement et pour une première fois, un grand mouvement de femmes.LE FLEJ était présent pour crier le raz bol par rapport à la situation actuelle du pays où les choses ont atteint leur paroxysme par rapport à la cherté de vie, le mutisme de l'Etat face aux dernières violences qui ont terrorisé toute la population, les derniers résultats catastrophique du Bac(8 %), la majorité de nos citoyens n'ont pas accès aux soins, les femmes et les filles sont exposées à tout bout de chemin à des viols et agression de tout genre.Au vu de tout ça LES FEMMES LEADEARS POUR L'ÉGALITÉ ET LA JUSTICE ont lancé un cri de cœur au PRÉSIDENT pour lui dire que le pays va très mal.

Après le 4 Août d'autres Sit in ont eu lieu où les FEMMES LEADERS ont continué à dénoncer la flambée des prix de denrées de première nécessité, l'accès aux soins, la réforme scolaire, la délinquance juvénile et la violence faites aux femmes et filles etc...

Ces sit- in se sont déroulés simultanément à NOUADHIBOU, KAEDI et BABABE où les FEMMES LEADEARS ont aussi martelé leur raz bol de la difficulté de vie actuelle.

Au vu de tout ceci, l'état a pris des mesures en ouvrant une énième fois des boutiques de soit disant ESPOIR (EMEL) comme on les appelle pour la vente des produits de 1ere nécessité dans différents quartiers à Nouakchott et à l'intérieur du pays.

Ces boutiques créent de longues files d'attentes interminables pour nos braves mères de famille à la recherche de 2 kg de riz, 1 litre d'huile ou encore 1 kg de sucre avec des querelles de tout genre.Au final ces produits sont vendus en cachette le plus souvent à d'autres commerçants au détriment de la population qui finissent par se résigner.

Comme à l'accoutumé, l'Etat a décidé de diminuer de 10% le prix des denrées de première nécessité pour juste calmer le jeu.Car après quelques renseignements sur le terrain, on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien de sérieux dans la mesure prise à la hâte face aux commerçants détaillants qui eux aussi à leur tour réclament que l'Etat impose la mesure sur les gros importateurs qui détiennent le monopole d'entrée de ses denrées en Mauritanie et qui a leur tour vendent les produits à des prix élevés. Eux aussi disent qu’ils sont des victimes.

A leur tour ,les gros importateurs réclament auprès de l’Etat ,une diminution des taxes douanières qui sont trop élevées.Donc tout ceci pour vous dire que nous ne sommes pas au bout de notre peine et le FLEJ ne démord pas car c'est une mission que le mouvement s'est fixé pour dire comment se passe les choses et dans quel mesure l'Etat doit faire face pour résoudre le problème.

Le FLEJ pense que le mal doit être traité à la racine.L’Etat doit prendre des mesures concrètes pour accompagner le processus de stabilisation des prix sur le long terme en revoyant à la base les taxes douanières, et en créant un mécanisme entre les gros importateurs, et les détaillants en fixant des barèmes ou il a défaut, homologué ces prix et surtout faire un suivi rigoureux pour que cela soit respecté.

L'Etat a les moyens de faire face aux problèmes des MAURITANIENS s'il le veut.Car une fois encore , nous ne faisons pas 5 millions d'habitants et avons des ressources.Il suffit d'une bonne gouvernance, de faire passer l'intérêt général de la majorité avant l'intérêt individuel d'une personne ou d'une minorité comme c'est le cas actuel.

Les FEMMES LEADEARS POUR L'ÉGALITÉ ET LA JUSTICE lancent un appel à toutes les femmes Mauritaniennes éprise de JUSTICE et D'ÉGALITÉ de se RALLIER au FLEJ pour lutter contre la situation actuelle surtout de plus on est à la veille des ouvertures des classes.On doit se mobiliser contre cette réforme qui va à l'encontre de l'intérêt de nos enfants et de leur avenir.

Les femmes sont plus que jamais conscientes de leur rôle à jouer dans le processus du développement de ce pays sur tous les plans et a tous les NIVEAUX la femme Mauritanienne aujourd'hui à l'instar de ses consœurs à compris qu'il est IMPÉRATIF de prendre sa destinée en main et celui de ses enfants qui représentent l'avenir de demain.

Il est plus que crucial que l'Etat, comprenne que personne n'est dupe, surtout nous les femmes nous ne baisserons pas notre garde que si l'Etat prenne toute ses dispositions pour faire face réellement aux problèmes que vivent les MAURITANIENS au quotidien.Nous avons marre de ces systèmes politiques.Nous voulons du concret et nous les femmes LEADERS nous nous battrons pour être associés à toutes les décisions importantes de notre pays on ne va plus laisser notre destinée et celui de nos enfants entre les mains de ces systèmes qui ont échoué jusqu'ici.

Le FLEJ est un mouvement de femme APOLITIQUE qui a compris que le changement dans notre chère pays ne peut se faire que par nous les femmes plus que jamais déterminées et consciencieuse que le pays a besoin qu'on soit debout et UNIE pour une Mauritanie RÉUNIE et PROSPÈRE.

FEMMES LEADERS POUR L'ÉGALITÉ ET LA JUSTICE