La journaliste équatorienne Tania Tinoco vient de publier aux éditions Impretur un livre intitulé: ‘’Biram Dah Abeïd et le pacte de la Renaissance’’. L’ouvrage de 154 pages est constitué de 12 chapitres.

Le Pacte de la Renaissance de la Mauritanie était le projet phare de la campagne présidentielle de Biram Dah Abeid qui permit au leader abolitionniste d’arriver en deuxième position de la présidentielle de juin 2019. «Le pacte de la renaissance s'attellera à réinventer un projet de vivre ensemble sous l’égide de la loi. Il reposera sur un code de droit universel au-dessus de toute exception, fût-elle justifiée par l’Histoire, la modération anesthésiante, ou la religiosité» , avait déclaré en mars 2019 Biram lors de l’annonce de sa candidature.

A travers ce pacte, Biram Dah Abeid s’est engagé pour l’avènement d’une Mauritanie nouvelle débarrassée de toutes les pratiques archaïques, dont le phénomène de l’esclavage. Un pacte républicain portera cet ambitieux projet de société.

Des photos de souvenirs personnels du président de IRA Mauritanie et d’autres clichés occupent une place centrale dans l’ouvrage. Reprenant le slogan de campagne du leader abolitionniste,Tania a procédé à une compilation des histoires rédigées depuis sa propre perspective.’’C’est une invitation à la découverte d’un homme qui fait le lien entre l’esclavage et la présidence’’, écrit-elle.

La biographie du leader abolitionniste est évoquée dans cet ouvrage qui retrace son enfance et sa condition d’esclave, l’histoire émouvante de sa famille modeste. Marqué par son milieu familial, le parcours de Biram se poursuivra à travers cet extraordinaire dilemme : libérer les opprimés ou mourir en prison.

La journaliste équatorienne Tania Tinoco, engagée universelle pour les droits de l’Homme, avait rencontré et interviewé le député à Mexico-City (début 2019), le député activiste, fraîchement élu à l’assemblée nationale de son pays, du fin fond d’une prison insalubre. Impressionnée par le parcours et la trajectoire de l’homme, Tani Tinoco vint en Mauritanie, suivit le candidat Biram Dah Abeid au cours sa campagne vigoureuse pendant les élections présidentielles de juin 2019. Depuis lors, la journaliste et adepte des droits des personnes, a planché sur une autobiographie du prisonnier politique le plus incarcéré en Mauritanie, inamovible challenger des militaires aux élections présidentielles. Madame Tinoco a déjà publié la version de son œuvre en Espagnol et en Anglais et, le 7 octobre 2021 à Paris, c’est la version française du livre qui a pour titre « Biram Dah Abeid et le Pacte de la Renaissance » qui est à l’honneur.