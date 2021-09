Samuel Etoo candidat à la présidence de la Fecafoot

Le (plus) célèbre footballeur camerounais, Samuel Etoo, a annoncé mercredi dernier (22 septembre) sa candidature à la présidence de la fédération de football de son pays, la Fecafoot. ‘’Après mûre réflexion, j’ai pris cette liberté par amour du Cameroun et par passion pour notre football’’, a expliqué Etoo sur son compte Twitter, ajoutant qu’il est temps ‘’de lancer le chantier de la reconstruction de notre football’’. L’ancien attaquant star de Barcelone, passé aussi par l’Inter Milan, Chelsea et le Real Madrid, entre autres, jette ainsi un énorme pavé dans la mare. L’homme, qui dispose d’un capital relationnel impressionnant à travers le monde, se met ainsi au service du football de son pays qui n’a que trop souffert du laxisme et du laisser-aller de ses dirigeants. Fort de son expérience et de son savoir-faire, Samuel Etoo sera à coup sûr la carte gagnante une fois élu à la tête d’une Fecafoot en crise depuis plusieurs mois et dont l’élection en 2018 de l’actuel président Seidou Mbombo Njoya a été annulée en janvier dernier par le tribunal arbitral du sport (TAS).

En Mauritanie, où Etoo s’est déjà rendu à plusieurs reprises et où il aété reçu par leprésident de la République, on ne peut que se féliciter de cette candidature et lui souhaiter plein succès. Dans une interview qu’il avait accordée il y a quelques mois au journal Le Calame, Etoo s’était félicité des progrès réalisés par la fédération mauritanienne de football qu’il a citée comme exemple de réussite sur le continent.

(Nous y reviendrons)