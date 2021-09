﻿Le PDG de Nouakchott Crédit SA, accuse un député de faux au sujet d’une inscription hypothécaire >

Ahmed Nah Mohamed Abdallah, PDG de Nouakchott Crédit, une institution agréée de microcrédit, a accusé « de faux » le notaire Ahamdy ould Hamadi, par ailleurs député à l’assemblée nationale, au sujet d’une inscription hypothécaire au profit d’Attijari Bank Mauritanie, au cours d’une conférence de presse tenue jeudi soir (24 septembre) en présence de plusieurs dizaines de femmes candidates au financement d’Activités Génératrices de Revenus (AGR).

La Garantie Hypothécaire de premier rang, incriminée par le PDG de Nouakchott Crédit SA, qui a affirmé avoir porté plainte devant le Parquet et exige « la levée de l’immunité de cet élu au nom de la prééminence de l’Etat de droit, de l’égalité de tous devant la loi et de la transparence » porte sur le Titre Foncier 13.950, lot numéro 634 B Extension, Zone du Ksar Ouest.

Le document exhibé devant la presse et sur lequel Ahmed Nah Mohamed Abdallah soutient que sa signature a fait l’objet « d’une falsification, est daté du 01 février 2019 n’a été enregistré que le 10 juillet 2020. Ce qui est tout à fait incohérent », ajoute-t-il.

Par ailleurs, à l’appui de ses allégations, le PDG de Nouakchott Crédit SA, présente une attestation notariée auprès de maître Sow Thioye Mamadou, un autre notaire de la place, relative « à un acte de cautionnement solidaire portant le numéro 5072 en date du 04 février 2019, enregistré le même jour, et destiné à garantir un prêt qui devrait être sollicité auprès d’Attijari Bank Mauritanie ».

Les deux actes notariés concernent la propriété immobilière.

Le PDG de Nouakchott Crédit a également critiqué le comportement de certaines autorités de la Banque Centrale de Mauritanie (BCM) et d’un juge ayant refusé de statuer sur une de ses demandes en référé pendant plusieurs mois, avant de la rejeter.