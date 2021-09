Vers la création d’un établissement public dédié au numérique

Le gouvernement a examiné et adopté un projet de décret portant création, organisation et fonctionnement d’un Institut Supérieur du Numérique (ISN), à l’occasion du Conseil des Ministres du jeudi 22 septembre 2021.

Ce texte prévoit la mise en place « d’un Etablissement Public à Caractère Administratif d’Enseignement Supérieur dans les disciplines du numérique, conformément au programme du président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, et aux engagements du gouvernement en

matière d’accompagnement de la transition numérique et d’utilisation

des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) pour accélérer le développement du pays », explique le communiqué publié à l’issue de la réunion hebdomadaire du gouvernement.