Concertations politiques : VACNET plaide l’implication de la Société civile

VACNET, une des plus dynamiques plateformes de la Société civile mauritanienne, plaide pour l’implication de celle-ci dans les concertations politiques en préparation entre la majorité et l’opposition. Des rendez-vous annoncés pour imminents par le président de l’UFP, au sortir d’une audience au palais de la République, il y a quelques semaines déjà.

Or depuis que ses préparatifs ont été entamés jusqu’à établir une feuille de route qui pourrait servir de base de discussions, on n’a pas entendu la voix de la Société civile. « Une absence inacceptable », tempête Isselmou Hanafi, président de la VACNET et premier vice-président de l’Organisation d’Afrique francophone pour le renforcement des systèmes de santé (OAFRESS). Les acteurs politiques gagneraient, selon lui, à s’attacher l’expertise des OSC dont certaines ont fini par s’imposer au plan africain. On se souviendra ici que l’Assemblée générale de la dite OAFRESS s’est tenue à Nouakchott, en Mai dernier, et fut indéniablement, remarquent les observateurs, un succès diplomatique important pour la Mauritanie. Ould Hanafi y avait réclamé le transfert du siège de l’OAFRESS de Dakar à Nouakchott.

Le président de Vacnet qui a salué l’adoption par le gouvernement mauritanien d’une nouvelle loi sur la Société civile, le soutien apporté à la tenue de l’AG de l’OAFRESS et la nouvelle dynamique de partenariat engagée par le Commissariat des droits de l’homme, à l’action humanitaire et aux relations avec le parlement (CDHAHRP) comprend mal que les acteurs politiques laissent en rade les OSC. Pour lui, la Société civile représente un acteur indispensable de la gouvernance des États ; elle ne vient pas concurrencer les partis politiques mais apporte un plus à la conduite des affaires de la Cité et ne peut donc pas être oubliée dans des forums où l’avenir de celle-ci sont débattues. Son implication dans le dialogue viendra booster la Société civile mauritanienne. « En parlant d’une seule voix », souhaite Ould Hanefi, « elle prouvera ses capacités à peser et sa force, pour s’imposer in fine en incontournable ».

En plus de son ancrage dans l’une des plus importantes plateformes africaines de la Société civile rassemblant les pays francophones de l’Afrique de l’Ouest, de l’Afrique centrale et des Caraïbes, Vacnet Mauritanie est membre du réseau des banques alimentaires qui apporte un concours précieux aux populations démunies.