Sports… Sports… Sports… Sports… Sports…

Exploit retentissant en CDC : l’ASAC Concorde écarte l’ACSK

C’est « concordastique » ! Condamné à l’incroyable exploit, l’ASAC Concorde ne s’est pas ratée. Atomisée à l’aller (3-0), l’ASAC Concorde a réussi une fabuleuse remontada au retour des préliminaires de la Coupe de la Confédération. Dimanche 19 Septembre au Stade olympique de Nouakchott, c’est en effet par 4 à 0 que l’ASAC Concorde a explosé à son tour l’ACS Kozah de Lomé, grâce à Demine Saleck (5’), Saydou Amadou Barry (47’) Maouloud Bilal (83’) et Alassane Diop (90+2’ sp).

Une prestation masterclass des Bleu et Blanc, acquise dans la douleur, certes, mais tellement importante pour le club ! Les protégés de Sid’Ahmed Ghassoum se sont montrés disciplinés et efficaces pour dompter les véloces togolais. Imperturbables et sans complexes, les Concordiens, ont fait mieux que rivaliser, en réalisant une grande performance pour rejoindre le second tour. En attendant de penser aux algériens de la JS Saouira qui les y attendent, les voilà à savourer ce sensationnel succès.

Super D1 : l’ASC Garde retrouve l’élite

L’ASC Garde retrouve la Super D1 ! Trois mois après sa relégation sportive lors des play-down, c’est à la faveur d’une décision administrative que les gardes font leur come-back en élite. Le malheur des uns fait le bonheur des autres : confronté à des problèmes financiers et faute de repreneurs, le FC Sahel a en effet dû jeter l’éponge, entraînant automatiquement le repêchage de l’ASC Garde, cinquième avec 20 points (+2) devant l’ASC Kédia. La Garde n’aura donc passé en Super D2 que le temps de la trêve estivale. Le commandant Ahmed ould Eleya présidant le club et l’inconditionnel supporteur Aly ould Djibril Soueïlim « Thiarthioura » auront ainsi l’opportunité de fourbir leurs armes pour se maintenir, à défaut de jouer les premiers rôles.

Stage de préparation : Deux arbitres mauritaniennes conviées

Mesdemoiselles Aïssata Lam (directrice de partie) et Mariem Cheikh Chedad (arbitre assistante) ont été conviées par la CAF à un stage de préparation au Caire, en vue de la Coupe du Monde féminine. Réunissant vingt directrices de partie et dix-neuf assistantes, celui-ci sera dirigé par sept instructeurs. Les séminaristes auront un programme très chargé portant sur deux parties : physique et surtout théorique, avec des cours sur les lois du jeu et des tests-vidéo en différentes situations de jeu.

Selon la CAF, ce séminaire est « une nécessité absolue. Le métier d'arbitre est en perpétuelle évolution, les règles en constante mutation et, homme ou femme, un arbitre de haut niveau doit les connaître par cœur ». À l'instar de la théorie, la partie physique est tout aussi fondamentale pour l'arbitre. Un referee court aujourd'hui en moyenne quatorze kilomètres pendant un match, changeant à tout bout de champ de rythme, direction et mode de course, pour être sur toutes les actions, tout voir et prendre instantanément les bonnes décisions.

LDC : FC Nouadhibou élimine ESAE et se qualifie

Le FC Nouadhibou a composté, le samedi 18 Septembre au Stade olympique de Nouakchott, son billet pour le second tour après sa victoire 2 buts à 0 face aux béninois d’ESAE Loto-Popo FC. Une rencontre assez plaisante… Grâce à une stratégie conquérante et une bonne rigueur défensive, les Orange ont su maîtrisé la partie en assénant deux coups de massue à leurs visiteurs. Le capitaine de FC Nouadhibou Hemeya Tanjy ouvre le score sur penalty à la 57’. Puis Mohsine Bodda porte l’estocade à la 76' sur un magnifique coup franc. À l’aller, les deux formations s’étaient neutralisées (1-1). C’est donc le champion de la Mauritanie qui affrontera le vainqueur entre l’AS Sétif et le Fortune FC.

Face à la presse, l’entraîneur Amir Abdou a exprimé sa satisfaction après la brillante qualification de ses poulains : « Une victoire collective. C’est tout un collectif qui a œuvré à la qualification. Je suis fier de mes joueurs. Obnubilés par cette compétition, nous avançons petit à petit. Face à l’ESAE, nous avons montré de belles choses. Ce fut une très belle prestation […] Nous avons été surpris par notre adversaire. Attentistes, ils ne sont pas venus nous chercher et il fallut y aller pour les bousculer. C’est ce que nous avons fait en scorant sur deux coups de pieds arrêtés […]. Nous avons réalisé de belles choses mais tout n’est pas parfait. Nous continuons notre bonhomme de chemin et avons des choses à régler pour améliorer notre jeu. […] Nous avons mis de l’agressivité et été intelligents dans les efforts à chercher ces deux buts, en écartant toute idée de zéro à zéro. Cela aurait été se tirer une balle dans le pied. Le résultat nul à l’aller était un résultat hybride, il nous fallait scorer et prendre le large pour finir en beauté. C’est ce que nous avons fait.

Nous allons nous préparer pour la double confrontation face à notre futur adversaire. Ma priorité, mon obsession même, c’est la Ligue des champions. Les joueurs sont tous concernés. Nous avons un groupe élargi de vingt-et-un joueurs. Avec de la qualité […] et nous travaillons beaucoup. Le président [Abdel Aziz Boughourbal, ndlr] nous met dans les meilleures dispositions pour aller le plus loin possible. Aussi essayons-nous de montrer un bon visage. Nous sommes fiers de représenter la Mauritanie [...] ».

De son côté, Mathias Deguenon, le coach d’ESAE, a justifié la défaite de son équipe en évoquant plusieurs paramètres. « Il nous a manqué de l’animation offensive, on n’a pas bénéficié de suffisamment de temps de repos avant d’aborder ce match, on n’était donc pas physiquement prêts. Le pénalty nous a coupé les jambes mais on pouvait encore y croire… On a été aussi un peu diminué, entre les deux confrontations, sur le plan de l’effectif mais on a fait avec. Au final, nous allons tirer beaucoup de leçons de ces deux matchs pour mieux nous projeter dans l’avenir ».

Construction d’une piscine publique : le CNOSM se réjouit du projet initié par le MCJSRP

Le Comité Olympique et Sportif Mauritanien (CNOSM) a exprimé, par communiqué de presse, « son entière satisfaction concernant le projet initié par le Ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement (MCJSRP) au sein de l’Office du Complexe Olympique de Nouakchott, relatif à la construction d’une piscine publique aux normes standards des championnats du Monde de natation petit bassin (25 m). L’édification de cette infrastructure participe au développement du sport dans notre pays et coïncide avec la vision du CNOSM qui a mis en exergue dans sa stratégie […] l’importance des infrastructures sportives ».

Et de se féliciter de l’implication du CNOSM et de la Fédération mauritanienne de natation dans la conception et la mise en œuvre dudit projet. « Leur présence au sein de la commission chargée de son exécution apportera sans aucun doute une expertise technique indispensable à sa réalisation dans les meilleures conditions ».

Transfert : Diakité s’engage avec le CSS

Le club sportif sfaxien a achevé son mercato estival en recrutant l’international mauritanien Ismaïl Diakité. Ce dernier a signé un contrat de deux saisons renouvelables. Le joueur a connu plusieurs expériences avec des clubs étrangers et tunisiens. En 2019, il fut désigné meilleur joueur étranger alors qu’il évoluait à l’US Tataouine. Ce dernier a d’ailleurs reçu une missive de la FIFA l’informant qu’il dispose d’un délai d’un mois et demi pour régulariser sa situation avec Ismail Diakité : 20.000 dollars à lui payer, sous peine d’être privé de recrutements.

KFC : Bah ould Boudah reprend du service

Bah ould Boudah reprend les manettes du Kaédi Football Club. Il s'est engagé pour une saison, en remplacement de son successeur, le sénégalais Pape Oumar Dème, victime d’une« coupe budgétaire ». En proie à une situation financière difficile, KFC a fait le choix de retenir ses cadres et de privilégier un technicien local.

Bah n'aura pas eu de répit. Sous sa houlette, KFC qui a enregistré de nouvelles recrues a repris le chemin des entraînements, en prélude au démarrage de la nouvelle saison, avec. la réception du nouveau promu, l'ASC Douanes, lors de la première journée.

Élim Coupe du Monde Féminine U-20 : forfait des Féminines

La sélection féminine de Mauritanie se retire du deuxième tour des éliminatoires africaines de la Coupe du Monde Féminine U-20 FIFA, Costa Rica 2022.Devant initialement croiser les ghanéennes, les féminines qui avaient profité du faux bond des tunisienne sont déclaré forfait sans avancer de raison. La Fédération Ghanéenne de Football a confirmé le forfait après avoir reçu un message de la CAF. Le Ghana est donc qualifié pour le tour suivant.

Classement FIFA : la Mauritanie recule à la 104èmeplace

Les Mourabitounes ont perdu quatre rangs pour tomber à la 104èmeplace du classement mondial FIFA, publié le jeudi 16 Septembre 2021.Au niveau continental, les Mourabitounes sont au 23ème rang. Ce sont les deux défaites concédées contre la Zambie et la Guinée équatoriale qui ont entraîné cette reculade. Le prochain classement mondial FIFA sera publié le 21 Octobre 2021.