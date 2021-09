Un Mauritanien à la tête de TMLSA

Alors que la filiale mauritanienne de l’opérateur minier canadien Kinross est engagée dans une politique de mauritanisation de ses équipes, la nomination de Brahim Ould M’Bareck à la présidence de TMLSA (Tasiast Mauritanie Ltd S.A.) envoie un signal fort en ce sens.

Il a d’abord eu l’engagement contractuel, en juillet 2016, de mauritaniser les effectifs de TMLSA. Un engagement suivi d’effets puisque plus de 97 % de ses recrues sont désormais des autochtones, contre 90% en 2017. Il y a ensuite eu celui d’intégrer des personnalités mauritaniennes au conseil d’administration du principal opérateur privé du pays « afin d’améliorer la communication et la transparence entre le gouvernement mauritanien et Kinross », selon un communiqué de ce dernier. C’est chose faite, trois éminentes personnalités locales y siégeant désormais : Leila Bouamouatou, directrice générale de la Générale de Banque de Mauritanie, Ahmed Sidy Aly, un ancien de la Snim, et l’ex-ministre des Finances, Thiam Diombar. Autant d’avancées actées dans l’accord signé le 15 juillet dernier entre le gouvernement et l’opérateur minier, qui a permis de statuer sur plusieurs points clés de leur relation commerciale, dont la modernisation de la structure des redevances.

Dynamique de « local content »

La nomination à la présidence de TMLSA de Brahim Ould M’Bareck, personnalité mauritanienne de premier plan, constitue le point d’orgue de cette dynamique de « local content ». Cet expert du secteur minier, qui a passé 23 ans à la Snim dont il a gravi les échelons jusqu’à en devenir directeur général, avant d’être nommé ministre du Développement rural puis ministre de l’Agriculture, a rejoint TMLSA il y a deux ans en tant que vice-président des relations extérieures. C’est lui aussi qui a pris la direction par intérim en juillet 2020 de la société SETSA, chargée des travaux d’exploration et d’exploitation de Tasiast Sud, projet visant à élargir la zone d’exploitation aurifère de Tasiast, conformément à la lettre d’intention signée avec le gouvernement le 15 juin 2020. Cet accord s’est traduit par l'octroi d'une licence d'exploitation de 30 ans de Tasiast Sud permettant de poursuivre l'exploration et d’engager un début de production des ressources existantes, le potentiel de production étant estimé à environ 330 000 onces d’or sur cinq ans.

Doté de la double casquette de président et de président du conseil d’administration de TMLSA, Brahim Ould M’Bareck sera notamment chargé de gérer l’avancée de la zone prospective de Tasiast Sud ainsi que la bonne marche du projet Tasiast 24k, qui ambitionne d’augmenter progressivement la capacité de broyage et de traitement du site pour en porter la capacité extractive quotidienne à 24.000 tonnes d’ici la mi-2023, contre 16 000 actuellement, grâce à un investissement supplémentaire de 150 M USD. Un double objectif que le contexte apaisé avec les autorités devrait faciliter.

Ben Abdalla