Les locaux du premier Centre International des Conférences de Nouakchott (CICN) ont abrité ce lundi, la cérémonie de démarrage des Etats Généraux du secteur du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) en Mauritanie.

Les travaux ont été lancés en présence du président Mohamed Cheikh El Ghazouani, du premier Ministre, Mohamed ould Bilal, de plusieurs

membres du gouvernement, du président de l’Union Nationale du Patronat de Mauritanie (UNPM), de plusieurs dizaines d’opérateurs privés, des membres du corps diplomatique et des partenaires au développement.

Ces assises se déroulent sur 2 journées. Elles visent à offrir un cadre d’échanges sur le secteur pour « dresser un diagnostic de tous les problèmes, trouver les voies et moyens de lui permettre de contribuer au développement économique du pays avec la plus grande efficacité, grâce à des recommandations pertinentes ».

Le président Mohamed Cheikh El Ghazouani a décliné les enjeux de ces Etats-Généraux, comme une réflexion portant sur « un secteur qui est l’un des piliers de la croissance économique, car il apporte une contribution significative au Produit Intérieur Brut (PIB), à la création d’emplois, à l’attractivité de l’investissement, au soutien des capacités de production et à la construction d’infrastructures soutenant les services de base ».