Nouvelle manifestation des femmes leaders contre la vie chère et la violence

Les Femmes Leaders pour l’égalité, engagées contre la vie chère, la violence et les nombreux autres maux qui minent la société mauritanienne, poursuivent leur mouvement de protestation en organisant un sit-in toutes les quinzaines (mercredi).

Privées d’accès à « la Place de la Liberté» en face de la présidence de la République par la police, ces dames leaders engagées se sont regroupées ce mercredi 15 septembre devant le siège de Mauripost.

Plusieurs figures connues de la société civile ont participé à cette manifestation.

On a noté une présence remarquée de la députée Coumba Dada Kane, élue sous les couleurs de la coalition IRA/RAG/SAWAB.

Ces femmes ont crié en chœur leur immense détresse et interpelé le président Mohamed Cheikh El Ghazouani, sur les nombreux problèmes du pays: « hausse vertigineuse des prix, une école en déconfiture, un système de santé à l’agonie, une violence récurrente visant particulièrement les femmes, une accentuation du chômage, de l’exclusion et de la discrimination ».

Ces femmes leaders affirment que leur mouvement est national, englobant toute les composantes, avec l’ambition de transcender les clivages politiques.