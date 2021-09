Monsieur le Président, il y a urgence/par Mohamed El Mounir

Monsieur le Président de la République,

ce que j'apprécie chez vous, en plus de votre calme, bien connu, c'est votre constance à toute épreuve. Vous êtes égal à vous-même. Vous ne vous êtes pas présenté comme un promoteur du changement et n’avez jamais prétendu être un révolutionnaire. Il serait donc bien injuste de vous juger en fonction d’un tel postulat. Vous avez déclaré lors de la campagne électorale que vous comptez inscrire votre action dans la continuité de votre prédécesseur. Vous avez d’ailleurs tenu parole, notamment en renouvelant votre confiance dans les élites corrompues qui avaient ruiné le pays, pendant la décennie passée. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez de la suite dans les idées.

Monsieur le président de la République,

vous avez été certes élu, nul ne peut le contester, honnêtement, mais vous l'avez été par défaut, plus que par adhésion. Toutefois, et même si vous n’avez pas été élu sur un programme de rupture ou de réforme, vous n’avez plus le choix ; compte tenu de l’urgence de la situation du pays, vous devez agir. Si vous voulez rester au pouvoir et que le pays survive, vous devez trouver, ici et maintenant, des solutions aux problèmes qui le secouent et en compromettent l’avenir.

Monsieur le Président de la République,

le désenchantement des Mauritaniens atteint son paroxysme et les attentes sont particulièrement pressantes. La crise multiforme qui frappe le pays ouvre la voie à toutes les (mes)aventures possibles. Tous les scénarios restent ouverts, y compris celui d’une révolte populaire, sous-tendue par le développement de la prise de conscience, y compris au sein de l’appareil de l’Etat (les langues se délient et les fonctionnaires, qui n'ont plus rien à perdre, n'hésitent plus à s’exprimer et à critiquer ouvertement le gouvernement). Et ce ne sont pas les filles et les fils à papa, les chefferies traditionnelles et les grandes familles, les notables et les roumouz el vessad, qui constituent l'ossature de votre régime, qui pourront vous aider à désamorcer les risques induits par l’accumulation des frustrations et du ressentiment.

Monsieur le Président de la République,

si vous ne répondez pas rapidement aux attentes populaires et aux frustrations qui en découlent, en engageant des réformes de fond, avec un impact réel et visible sur le développement du pays et sur la vie des Mauritaniens, en faisant confiance à un personnel d’encadrement efficace, intègre et responsable, vous exposez votre régime à être balayé et à jeter le pays dans l’inconnu. Le temps est compté et vous devriez en être conscient, avant qu’il ne soit trop tard…



Mohamed El Mounir