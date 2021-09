Un financement émirati pour l’eau potable à Kiffa

Le Ministre des Affaires économiques signe une Convention de subvention de 6,5 millions de dollars avec le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement et discute du projet d'approvisionnement de la ville de Kiffa en eau potable à partir du fleuve Sénégal en passant par Gouraye et Selibaby.

Le Ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamoudou Kane, a signé mardi à Abu Dhabi, en présence de l'Ambassadeur de Mauritanie auprès des Emirats Arabes Unis, SEM. Mohamed Ahmed Salem Mohamed Raré , avec le Directeur général du Fonds d'Abu Dhabi pour le développement, M. Mohamed Seif Soueidi, une Convention de subvention d'une valeur de 6,5 millions de dollars américains.

Ce don est consacré au projet de développement d'infrastructures et services, au renforment de la sécurité de la navigation et à l'amélioration des services au port de Tanit pour la pêche maritime.

Le projet comporte la création d'une unité de production de glace d'une capacité de 40 tonnes par jour, de chambres froides et d'unités de congélation rapide ainsi que d'un atelier de réparation et d'entretien de vedettes, l'acquisition d'une grue et du matériel de sauvetage, notamment.

En marge de la signature, le Ministre a tenu une séance de travail avec le Directeur général du Fonds d'Abu Dhabi pour le développement en présence de plusieurs de ses collaborateurs.

Les entretiens ont porté sur les moyens susceptibles d'accélérer l'exécution des projets financés par le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement en Mauritanie et la possibilité de lancer de nouveaux projets. Dans ce cadre, les responsables du Fonds ont exprimé leur intérêt pour accompagner le projet d'approvisionnement de la ville de Kiffa en eau potable à partir du fleuve Sénégal en passant par Gouraye et Selibaby.