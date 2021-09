La BAM évalue sa campagne de distribution de kits alimentaires

La banque alimentaire de Mauritanie vient de boucler une opération de distribution de kits alimentaires à des populations nécessiteuses de certaines communes du pays.

Organisée en aout passé grâce à l’appui de l’Initiative Mondiale de « 100 millions de repas » de son Altesse, Mohamed Ben Rachid Al Makhtoum, cette opération s’est déroulée en 3 phases et a profité aux communes de Ksar, de Teyaret, de Dar Naim, de Toujounine et Chingetti. Ainsi 420 tonnes réparties en 15.000 kits alimentaires de « denrées alimentaires à haute teneur nutritive » ont été octroyées à 15 milles familles, souligne le communiqué distribué au cours d’une conférence de presse, tenue le mardi dernier, suite à la réunion d’évaluation du bureau exécutif de la banque, le 24 aout. Les bénéficiaires ont été tirés des bases de données des associations agréés, chargées de la distribution et de celles des cinq communes cibles. Il faut mentionner que des malades et handicapés ont reçu leurs kits à domicile. L’occasion pour les édiles des cinq communes de remercier les responsables de la BAM pour le choix porté à leurs citoyens en cette période de pandémie de COVID 19. Ils ont exprimé par la même occasion leur souhait de voir les prestations de la BAM s’élargir à d’autres citoyens de leur commune. Un message reçu par le président fondateur et administrateur délégué de l’institution, M. Isselmou Hanafi, lequel a expliqué que cette opération constitue une contribution à la lutte contre la pandémie de la COVID 19. Il a ensuite promis que la BAM prêtera une oreille attentive aux populations démunies et se tiendra à leur côté. Enfin, il s’est engagé à poursuivre et à renforcer le partenariat ainsi noué avec les communes et à accroitre le paquet des bénéficiaires.

C’est quoi « INITIATIVE 100 millions de repas » ?

Lancée en avril 2021 par son Altesse Mohamed Ben Rachid Al Makhtoum, l’« initiative 100 millions de repas » vise à fournir des repas à des communautés vulnérables dans 30 pays du Moyen orient, d’Afrique, d’Asie, d’Europe et d’Amérique du sud. Elle a atteint son objectif en 10 jours grâce à la mobilisation de 100 millions de Dirhams des Emirats Arabes Unies auprès de 185 000 donateurs. Des fonds collectés auprès des philanthropes. Elle est organisée en collaboration avec le PAM et les Nations Unies. Les distributions se font sur le terrain par le réseau régional de banques alimentaires (FBRN) présidé par Mr Moez Al Shoohdi et les organisations caritatives locales dans les pays cibles.