VACNET-Mauritanie réclame le transfert du siège de l’OAFRESS à Nouakchott : Une demande jugée légitime

Le président de l’Organisation d’Afrique Francophone pour le Renforcement des Systèmes de Santé et de la Vaccination (OAFRESS) est dans nos murs depuis quelques jours. Monsieur Bertrand Kampoer vient échanger avec VACNET-Mauritanie, une des plus dynamiques plateformes nationales des organisations de la Société civile. Cette visite intervient quelques trois mois après la tenue à Nouakchott de l’Assemblée générale de l’OAFRESS qui a connu un franc succès au plan de la participation et des contenus des débats. Seize pays sur les dix-huit membres avaient effectué le déplacement de la capitale mauritanienne, en plus de huit de ses plus grands partenaires techniques et financiers. VACNET-Mauritanie n’avait ménagé aucun effort pour ses assises, malgré la pandémie COVID, et avait exprimé son souhait d’abriter le siège de l’organisation africaine des plates-formes nationales de la Société civile en Afrique. Une revendication jugée légitime par ladite organisation, notant que VACNET-Mauritanie était presque la seule à jour de ses cotisations et avait réussi à organiser la dernière assemblée générale sans accrocs. VACNET fut de toutes les campagnes ayant conduit à la fondation de l’OAFRESS en 2011, en prenant part à toutes les Assemblées générales. L’installation du siège de l’OAFRESS à Nouakchott constituerait une reconnaissance des efforts de la plateforme mauritanienne et boostera du coup la Société civile mauritanienne qui a vu l’adoption par les autorités mauritaniennes d’une nouvelle loi à son sujet. Un geste salué par Isselmou Hanafi, président de VACNET-Mauritanie et premier vice-président de l’OAFRESS.

Fondée le 17 Septembre 2012, VACNET-Mauritanie est une plateforme d’OSC mauritaniennes qui œuvrent contre la mortalité maternelle et infantile et pour l’atteinte du pays à l’objectif 3 des OMDD. Plus spécifiquement, cette organisation travaille à appuyer les services de vaccination ou de santé maternelle et infantile, participant à la planification, à la mise en œuvre, et au suivi/évaluation des programmes de vaccination ou de santé maternelle et infantile, mobilisant les populations pour renforcer l’accessibilité à la vaccination, plaidoyant en faveur de celle-ci et d’autres questions relatives à la santé infantile, tout en présentant la vaccination des enfants comme une question de droits de l’Homme…

Elle a pris une part active dans la lutte contre la pandémie COVID 19 en donnant son avis et en attirant l’attention des pouvoirs publics et des citoyens sur la gestion et la prévention contre ce nouveau virus. Ainsi a-t-elle publié plusieurs communiqués de presse sur ses différents ses sites web et pages Facebook. Elle entretient un rapport constant avec le ministère de la Santé et surtout avec le Commissariat aux droits de l’homme, à l’action humanitaire et aux relations avec le Parlement (CDHAHRP), notamment dans toutes les campagnes de vaccination contre le COVID. Dans ce combat, VACNET a organisé un atelier de formation sur cette pandémie mondiale au profit des parlementaires mauritaniens. Notons enfin qu’à l’occasion de son discours d’ouverture de l’AG de Nouakchott, Isselmou ould Hanafi avait salué le soutien du gouvernement (financier et logistique) à travers le CDHAHRP et réclamé plus d’implication de la Société civile du côté du ministère de la Santé car « son action », soulignait-il, « vient compléter et renforcer, conformément à la loi, le travail des pouvoirs publics ».