Accord de partenariat entre le gouvernement et «ARISE Mauritanie» pour la création de 300 emplois

Le ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Taleb Sid’Ahmed, et le Directeur Général de la Société « ARISE Mauritanie » Victor Garnreiter, ont signé mardi, un protocole d’accord relatif à un partenariat dont l’objectif est la création de 300 emplois dans les métiers portuaires, annonce un communiqué de presse.

Ainsi, ARISE Mauritanie s’engage à associer le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle à sa prestation d’assistance technique aux femmes qui souhaitent créer une activité dans la commune d’El Mina, à travers la formation partenariale et l’appui à l’élaboration de business plan, cibler les diplômés pendant les campagnes de recrutement et mettre en œuvre des programmes de mise à niveau des formateurs dans le domaine des technologies actuellement déployées sur les métiers portuaires. Il est également prévu de promouvoir les échanges entre ARISE Mauritanie et l’Institut National

pour la Promotion de la Formation Professionnelle, à travers le mécanisme d’échanges établi par le ministère et accueillir les élèves des établissements mauritaniens d’enseignement en tant que stagiaires…».

Ce protocole d’accord « permettra d’améliorer l’employabilité des jeunes, résorber les déficits qualitatifs et quantitatifs d’emplois, à travers le placement et la promotion de l’innovation et l’appui à la micro, petite et moyenne entreprise, et la diversification des mécanismes et de leur financement », explique le communiqué de presse.

ARISE Mauritanie travaille actuellement à la construction d’un terminal à conteneurs et hydrocarbures au port de Nouakchott, projet d’une importance majeure pour l’entreprise et le pays.