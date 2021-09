Satisfaction chez les artistes plasticiens après le décret instaurant le prix du chef de l’Etat

Large satisfaction dans les rangs des artistes plasticiens après la publication du décret annonçant la création d’un Prix du président de la République pour les Beaux Arts, à l’occasion du Conseil des Ministres du mercredi 01 septembre 2021.

Ces acteurs ont réagi positivement à travers une déclaration signée de Mohamed Wedoud El Jeilany, président de l’Union des Artistes Plasticiens de Mauritanie (UAPM), affirmant que l’instauration d’un Prix du président de la République pour les Beaux Arts donne «un nouvel espoir aux artistes, et va encourager la créativité en stimulant le génie des générations futures ».

La profession rappelle avoir attendu cette mesure depuis des décennies et appelle « à la mise en place de garde-fous pour une gestion transparente » de l’attribution du prix et « faire de sorte que les bénéficiaires soient de réels acteurs des beaux arts ».