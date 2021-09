Sports… Sports… Sports… Sports… Sports…

Basket-ball : Licence FIBA pour commissaire de match et arbitre : Alpha Koné et Oumar Sy certifiés

Messieurs Alpha Kone et Oumar Sy ont passé avec succès les examens de commissaire FIBA et arbitre international. La Fédération Internationale de Basketball (FIBA) a publié, le mardi 24 Août dernier à Kigali(Rwanda), à l’entame de l’Afrobasket, la liste des arbitres et commissaires pour la période 2021-2023.Les deux officiels techniques mauritaniens retenus à l’issue de ces examens postuleront pour les prochaines échéances continentales.

« Les licences d’arbitre et de commissaire de match FIBA sont attribuées tous les deux ans et sont divisées en trois catégories :noire, verte et blanche ; déterminant quels événements internationaux sont accessibles à chacune d’elles ;tant au niveau féminin, masculin et junior qu’à l’échelle mondiale, continentale, régionale et sous-régionale ». Les licences seront toutes valides au 1er Septembre prochain.

Après le succès de nos officiels et cadres techniques qui ont réussi à décrocher leur certification FIBA et à intégrer les instances de formation, la Fédération Mauritanienne de Basket-Ball (FMBB) est en passe d’offrir au pays, avec son programme de formation continue des cadres techniques (OTM, arbitres, administrateurs, entraîneurs, dirigeants de clubs…) instaurée en 2015, des arbitres, cadres administratifs, techniques et commissaires de match certifiés par la FIBA.

Pour rappel, le concept du régime d'octroi des licences d’arbitre et de commissaire FIBA fut présenté pour la première fois à la commission technique de la FIBA en 2013. Au cours des dernières années, un certain nombre de séminaires ont été organisés, par le département des arbitres de la FIBA, ladite commission technique, le Groupe consultatif des licences et autres parties prenantes, afin de développer un système d'octroi de licence d'officiel de match le plus performant possible.

Ce système vise à : encourager la planification et les programmes de développement des arbitres à long terme ; impliquer davantage les fédérations nationales dans la planification, la gestion et la formation des officiels de match ; augmenter la participation et la formation des arbitres féminines ; promouvoir les arbitres talentueux et travailleurs et proposer des prestations et une mise en application de grande qualité pour les matchs. Implémenté avec succès entre 2017-2019 et 2019-2021, Il a produit près de huit cents arbitres et trois cents commissaires internationaux en chacun de ces cycles.

Les féminines en stage

La sélection nationale féminine de football se prépare pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2022. Nos joueuses ont repris le chemin des entraînements le lundi 24 Août, sur la pelouse annexe de Cheikha Boïdiya, en prélude à la double confrontation face à la Guinée-Bissau dont la manche aller est prévue le 18 Octobre prochain, premier tour préliminaire de ladite CAN 2022.

Mercato : Yassine Cheikh El Welly rejoint l’USTataouine

Ex-joueur de Khaleej Syrte SC(Libye), le milieu offensif international Yassine Cheikh El Welly (23 ans) s’est engagé, le 24 Août 2021, pour deux saisons avec l’Union sportive de Tataouine. L’ancien transfuge du FC Nouadhibou rejoint le club où ses compatriotes Ismaël Diakité, Mohamed Abdellahi Soudani et Abou Sy évoluèrent par le passé.

Elim CDM 2022 : les 25 Mourabitounes retenus pour les matchs de Septembre

Le sélectionneur national, Corentin Martins, était face à la presse jeudi pour annoncer la liste des Mourabitounes qui affronteront la Zambie et la Guinée équatoriale en éliminatoires du Mondial Qatar2022. Formé de vingt-cinq joueurs, ce groupe va participer à deux matchs au début du mois prochain. Le premier face à la Zambie, le 3 Septembre (1èrejournée). Le second contre la Guinée équatoriale, fixé au 7 Septembre. Voici la liste des joueurs retenus.

Gardiens : Namori DIAW (FC Tevragh-Zeïna), Babacar DIOP (AS Police) et M’Backé N’DIAYE (Nouakchott King’s) ; Défenseurs :Bakary N’DIAYE (Rhodos FC) ; Abdoul BA (sans club), Diadié DIARRA (Goal FC/France), El Hassen HOUEIBIB (Al Zawra’a SC/Irak), Harouna Abou Demba (sans club), Rachid Sid’Ahmed (FC Nouadhibou/Mauritanie), Houssen ABDERRAHMANE (sans club), Aly Abeid (Valenciennes FC/ France) ; Milieux de terrain: Mohamed Dellah YALY (Al Nasr Benghazi/Libye), Khassa CAMARA (NorthEast United FC/Inde), Ibrahima COULIBALY (Le Mans FC/France), Almike Moussa N’DIAYE (Goal FC/France), Abdallahi MAHMOUD (NK Istra 1961), Yacoub SIDI (AS Vita Club/RD Congo) et Mohamed Soueid (FC Nouadhibou) ; Attaquants :Aboubacar KAMARA (Aris Salonique FC/Grèce), Ismail DIAKITÉ (Al-Shamal SC/Qatar), Adama BA (RS Berkane/Maroc), Khalil Moulay Ahmed (FC Nouadhibou), Amadou NIASS (Entag El Harby SC/Égypte), Hemeya TANJI (FC Nouadhibou) et Oumar CAMARA (Beroe Stara Zagora/Bulgarie).

Le CNOSM fait ses adieux à madame Nadja Isaac

Le Comité National Olympique et Sportif Mauritanien (CNOSM)a organisé à son siège, le mercredi 25 Août, une cérémonie d'adieu à madame Nadja Isaac, attachée de coopération à l'ambassade de France en Mauritanie, au terme de sa mission. Occasion mise à profit, par le président du CNOSM Abderrahmane Ethmane, d’exprimer sa gratitude et celle de la famille sportive à Nadja pour son soutien et sa présence régulière à toutes les manifestations sportives. Le président du CNOSM a rappelé les relations humaines et les efforts qu’elle a déployés, quatre ans durant, au service du développement du sport en Mauritanie.

Madame Nadja Isaac s'est dit extrêmement touchée par cette marque d'attention de la famille olympique et « garde », se plaisait-elle à souligner,« de bonnes impressions de la Mauritanie ».Et de mettre en exergue les investissements et l'accompagnement de projets du Service de Coopération et d'Action Culturelle (SCAC) de l'ambassade de France et sa proximité avec les différents acteurs du monde sportif et les populations. Remerciant le CNOSM au nom de l’ambassade pour cette marque d’amitié, elle a exprimé son espoir de continuer à coopérer avec le comité dans la préparation des Jeux Olympiques Paris 2024.

Quant à monsieur Bertrand Combourieu, chargé d'affaires, il a loué le professionnalisme et le travail accompli par madame Nadja Isaac, ainsi que les relations qu'elle a tissées dans le monde du sport. Présent à la cérémonie, le président de la FBBRIM Youssouf Fall soulignait pour sa part l'importance du développement du sport avant d'apprécier, lui aussi, la qualité des rapports entretenus par madame Nadja et sa présence effective aux activités sportives. Outre celles de madame Kane, née Mariem Talla, vice-présidente du CNOSM, et de Teyib ould Taher, trésorier général, on notait la présence de madame Oumou Kane, cheffe du département football féminin, de madame Tabara Gaye et d’Olivier, attaché de coopération.