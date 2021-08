La Mauritanie participe aux travaux de la session ordinaire du Conseil économique et social

La Mauritanie a participé aux travaux de la 108e session ordinaire du Conseil économique et social, qui s’est tenue au siège de la Ligue arabe au Caire où elle a été représentée par une délégation conduite par M. Mohamed El Moustapha Ould Abdi Ould Jiyid, secrétaire général du ministère des Affaires économiques et de la Promotion des Filières productives.

La réunion a été consacrée à l'étude des travaux du Comité social du Conseil et à la discussion du rapport du secrétaire général de la Ligue des États arabes et au suivi de la mise en œuvre des décisions de la session précédente du Conseil économique et social. La session a également examiné les activités menées par le Secrétariat général au cours de la période entre la session précédente et la session actuelle du Conseil, et étudié une proposition soumise par le Royaume de Jordanie, portant sur la création d'un conseil des ministres arabes en charge de l'éducation.

Dans un discours prononcé à cette occasion, le secrétaire général, a, au nom de la Mauritanie, a remercié l'Etat libanais pour sa bonne gestion des travaux de la session précédente, et félicité l'Etat libyen pour sa présidence la session en cours, souhaitant pleine réussite à la présente session.

S’agissant de la proposition jordanienne, le secrétaire général a demandé à ce qu’une étude plus approfondie soit conduite et que soit instituée une coordination plus étroite avec l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et la science, afin que le Conseil des ministres arabe et les responsables de l'éducation puissent impulser un bond qualitatif aux organisations arabes spécialisées dans ce domaine.

Dans le même sens, le Conseil a convenu de charger le Secrétariat général, en coordination avec l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et la science, de préparer un mémorandum d'accord et de demander aux États membres de fournir des conseils, des recommandations et des observations pour les présenter à la prochaine session du Conseil.